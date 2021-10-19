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Arcadia Living老有所養 開放預約參觀

【洛杉磯訊】

老有所養，南加華人社區老齡化問題日益普遍，南加亞凱迪亞市的Arcadia Living養老護理中心，現在開放預約參觀。該中心同時參加世界日報銀髪樂齡展，歡迎民眾至其展位諮詢。

Arcadia Living養老護理中心位Huntington大道和Sunset街區域，緊鄰各大商場與公園，交通便利。養老中心採用環形建築結構，有83個房間可容納130個住戶。有不同房型滿足不同需求，每房充足陽光，優美庭院及池塘享受靜謐時光。

該中心擁有堪比星級的餐廳，每日提供營養三餐，還有益智遊戲與電影放映等各式休閒娛樂活動，保持長者身心運動。還提供美容理髮，每周清潔房間與洗衣服務，及預約接送看診或外出購物。

最重要的是有24小時看護人員及專業醫護團隊，包括說中文的註冊護士長，周到細緻並充滿愛心的華裔管理團隊、及認真負責的保潔維護團隊等近70位員工，全方位照顧長者的飲食起居。工作人員對居民的比例幾乎是1：1。中心還配備高科技追蹤定位系統，隨身Wi-Fi掛墜隨時隨地可呼叫護理人員，再加上專人每兩至三小時巡房，讓長者和家人踏實放心得到安全的照顧。該中心表示，讓長輩老有所依，歡樂常在，家人安心無憂。

亞市市長戴守真（圖左前三）在該中心開幕時致詞表示，亞市很多老人年紀大了，選擇賣掉房子搬到別的城市。他樂見如此高質量的養老中心進駐亞市，那這些長輩就不必離開熟悉的環境。住在養老中心有人照顧一日三餐，可免去地稅修剪草坪保險等煩惱，可謂相當安心。

亞凱迪亞養老護理中心，夏季限時優惠進行中，首月月租五折。服務專線1-888-777-1881。

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