高山賭場 更名Yaamava'Resort & Casino at San Manue

高山賭場（San Manuel Casino）宣佈更名為Yaamava'Resort & Casino at San Manue，成為南加 首屈一指的酒店度假村。今年十二月，將開放其全新17層高的酒店大樓，共有432間客房，包括127間寬敞套房，以及一個附帶七個私人小屋的泳池，一個全方位服務的水療中心和額外的美食 選擇。在明年，一個可容納2,800人的娛樂場將落成啟用。

聖曼努埃爾印第安部落（San Manuel Band of Mission Indians）與聖曼努埃爾娛樂局（San Manuel Entertainment Authority，簡稱SMEA）於日前記者會中宣佈此新里程碑時刻。

從35年前一個名不經傳的賓果廳開始，至今已發展成為南加州 顯赫的博彩、娛樂和美食勝地之一。作為其三階段擴建項目的一部分，今年稍早該賭場增添了額外的老虎機，使總數超過6,500部，還有一個全新高額投注區、三家豪華名店，以及多家新酒吧和餐館。

San Manuel部落主席 Ken Ramirez 表示：「開啟的新篇章，標誌著重生和無限潛力，所以我們給它起了一個新名字 「Yaamava'」 部落高山語中「春天」的意思。非常感謝我們的部落公民、數以千計的San Manuel團隊成員，以及多年來數以百萬計的客人，在他們的幫助下我們才能有這一刻的成就。」

Yaamava'Resort &Casino at San Manuel 的品牌，重塑包括一個新的形象和標誌，其靈感來自高山族人的祖傳土地。Yaamava' 的標誌取材自絲蘭植物葉子編織成籃子的圖案，象徵該部落對該地區的歷史舉足輕重，並向部落的文化和傳承致意。

除了揭示Yaamava' 品牌外，部落推出全新的網站：www.yaamava.com。新網站展示了即將啟用的酒店客房和套房、便利設施、全天候的娛樂活動，以及為各種類型玩家提供的遊戲獎勵詳情。同時，Yaamava'手機應用程式也可以從蘋果的App Store和谷歌的Play Store for Android下載。欲尋找更多訊息也歡迎關注即時更新，分別位於 Facebook 、 Twitter 、 Instagram 、 YouTube 和 TikTok 的社交媒體帳戶@Yaamava。

高山賭場總經理Peter Arceo表示：「現在是我們持續向成為一流娛樂渡假勝地邁進的重要里程碑。Yaamava'Resort &Casino將為我們的賓客、重新定義何謂刺激體驗，並提供傲視賭場和餐旅業界的卓越服務。」

由於其企業的不斷增長，到2021年年底，該部落將僱用超過6,000名團隊成員，使其成為南加州聖貝納迪諾縣的十大私營僱主之一。高山賭場和部落政府業務部，最近更獲全球工作場所文化權威認證為「最佳工作場所」。有興趣加入團隊的人士，可到www.sanmanuelcareers.com查看就業機會。

欲獲取來自Yaamava'Resort &Casino at San Manuel的最新消息，可訪問www.yaamava.com。地址：777 San Manuel Blvd, Highland, CA 92346，電話800-359-2464，離洛杉磯市中心約60分鐘車程。

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