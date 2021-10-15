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稅務理財小企巡/16日第二場1: 40 pm稅務規劃專家Michael 陳 請了會計師但還是交很多稅 怎麼辦？

柳香淑
著名稅務規劃權威Michael 陳
著名稅務規劃權威Michael 陳

稅務規劃專家Michael 陳，主講題目是「請了最好的會計師，但還是交了很多的稅，應該怎麼辦? 你應該盡早諮詢稅務規劃師 」 。

Michael 陳表示，有些外行人為了省稅，陸陸續續的開了幾個公司，玩一些數字遊戲，後來發現不但提心吊膽，而且也真的省不了太多的稅。要想省稅，高收入的白領階層，最好的選擇就是成立一個非盈利的公司，最好的就是家庭基金會 501(c)(3) nonprofit corporation。國稅局允許每個家庭把他們收入的30%捐到自己的家庭基金會，這樣你的收入就可以大幅度的降低，也就可以合法合理的少交幾萬或幾十萬的稅。

每個行業，都有明確的內部分工，這就是為什麼醫院要分很多科室；醫生們會根據病人的具體情況，推薦病人應該看的醫生及專科醫生。

每個行業都有高度的分工，真正研究稅法的是稅務規劃師。稅務規劃師的工作是在每年年底之前，根據每個家庭的情況， 介紹各種有效的稅法；代理客人申請， 在年底之前得到政府的批准。 在年底之前實施完成，然後客人在一月一日就可以找會計師去報稅了。有些會計師會將他們的高收入客人介紹給稅務規劃師，互相合作，給客人帶來最大利益。

報稅 國稅局 工作

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