稅務理財小企巡/16日第一場1:pm美國宏盛保險理財CEO黃海蒂新稅改細節出台 規劃對策巧安排

美國宏盛保險與理財-黃海蒂(Haidi Huang) (圖片由客戶提供)

美國 宏盛保險 與理財的總裁兼CEO黃海蒂(Haidi Huang)，講題是「新稅改細節出台，規劃對策巧安排」。

黃海蒂表示，經過幾個月對基礎設施和單獨稅收立法的「雙軌」程序，2021年9月13日美國眾議院籌款委員會，公布了拜登 總統稅改的提案細節，並且與許多人的預期大相徑庭。提案涉及廣泛的稅務問題，從提高最高Ordinary Income的稅率，到退休賬戶的最新政策，從企業所得稅，到個人資本利得稅，及將遺產稅和贈予稅豁免恢復到2017年的500萬水平等方面。該立法現在仍然在國會進行辯論，並會在未來幾周內完成。

也是美國奧淇國際金融總裁兼CEO的黃海蒂，將對此次提案進行全面分析，幫助瞭解最新增稅提案細節，及告訴民眾如何全面布局應對拜登總統的最新稅改政策。

黃海蒂有超過30年全球保險與理財專家級經驗、美國專業機構認證CLU特許人壽保險師、美國專業機構認證ChFC特許財務顧問、美國百萬圓桌頂尖會員、美國百萬圓桌終身會員、美國亞裔保險理財協會創會會長、美國華人保險理財協會前會長、美國註冊財務策劃師學會中國區專家委員、美國保德信前開發經理、美國Mutual of New York前銷售經理等。