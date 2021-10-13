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建材裝修大展／領袖建材LX Building Materials 主要產品是 廚房檯面和浴室櫃

吳瓊玫
倉庫
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領袖建材（LX Building Materials ）主要產品是廚房檯面和浴室櫃，櫥櫃用的是高檔Sherwin William油漆，卻是洛杉磯最低價之一。

他們的廚房檯面是增強型大理石和石英。 有 14 種不同顏色的檯面（10 種石英和 4 種增強型大理石）檯面尺寸：26"x110"、36"x110"、42"x110"、52"x110"，用拋光處理表面。

他們的斜接邊檯面製作完美，可為家或辦公室營造現代奢華的感覺。 當兩塊板的角被切割成 45 度角以無縫連接在一起時，就會創建斜接邊緣，為檯面創造永恆而時尚的外觀。

他們的石英片是高度工程化的石頭，具有出色的耐用性和低維護性。而增強型大理石件是與聚合物樹脂結合的工程大理石，比傳統大理石更耐用，但仍需要根據特定的清潔要求進行維護。

他們暢銷的廚房檯面是 Calacatte Grey 和 Calacatte Gold，因為具有優雅的紋理和出色的耐用性。他們也是全新浴室面盆的批發商，有 3 種配色， 7 種呎寸。他們同時推廣廚房檯面和浴室櫃，有充足的庫存，並為整個加州的客戶提供優惠的價格。

領袖建材喜歡和客人保持良好關係，產品呎寸很靈活。測量好以後，他們還會搭配設計，服務到位。

世界日報與華人營建公會攜手舉辦南加第三屆華人專業建材裝修大展，時間：10月14日（周四）及10月15日（周五）10:00am-6:00pm。地點：700 S. Almansor Street, Alhambra, CA，免費入場。

廚房檯面
廚房檯面
廚櫃
廚櫃
浴櫃
浴櫃

華人 加州 南加

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