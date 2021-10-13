建材裝修大展／領袖建材LX Building Materials 主要產品是 廚房檯面和浴室櫃

倉庫

領袖建材（LX Building Materials ）主要產品是廚房檯面和浴室櫃，櫥櫃用的是高檔Sherwin William油漆，卻是洛杉磯最低價之一。

他們的廚房檯面是增強型大理石和石英。 有 14 種不同顏色的檯面（10 種石英和 4 種增強型大理石）檯面尺寸：26"x110"、36"x110"、42"x110"、52"x110"，用拋光處理表面。

他們的斜接邊檯面製作完美，可為家或辦公室營造現代奢華的感覺。 當兩塊板的角被切割成 45 度角以無縫連接在一起時，就會創建斜接邊緣，為檯面創造永恆而時尚的外觀。

他們的石英片是高度工程化的石頭，具有出色的耐用性和低維護性。而增強型大理石件是與聚合物樹脂結合的工程大理石，比傳統大理石更耐用，但仍需要根據特定的清潔要求進行維護。

他們暢銷的廚房檯面是 Calacatte Grey 和 Calacatte Gold，因為具有優雅的紋理和出色的耐用性。他們也是全新浴室面盆的批發商，有 3 種配色， 7 種呎寸。他們同時推廣廚房檯面和浴室櫃，有充足的庫存，並為整個加州 的客戶提供優惠的價格。

領袖建材喜歡和客人保持良好關係，產品呎寸很靈活。測量好以後，他們還會搭配設計，服務到位。