建材裝修大展／10/14 上午 鄭德倫 應邀講解如何從舊屋翻新/投資拍賣屋/SB9法案來獲利

德倫學院負責人鄭德倫，應邀於14日上午11時發表演講，主題是：（1）如何裝修舊宅、增漲房價（2）舊屋翻新/拍賣 屋的致富之路（3） 2022年是投資 於拍賣屋的好時機？（4）SB9法案真的是投資客的福音?

目前房地產這麼熱，怎樣將舊屋翻新、投資拍賣屋或根據SB9法案建造多達4個單元的住宅來獲利等話題，是很多人關心的重點。

投資拍賣屋總的來講，約有20%~30%不等的投資回報，但如何獲取免費的拍賣屋訊息？如何評估拍賣屋的風險及獲利？得標後到底需要用多少經費來進行整修？

在舊屋翻新的部分，由於美國 存在許多裝潢陳舊、格局不當的高齡老屋，若能在空間的改造上著墨並搭配當下流行的裝潢模型與新式建材，創造出房屋最大的價值化，就能從中獲取不斐的成就與商業利益；詳知舊屋翻新操作的4大重點，將可在4~6個月的短時間內獲取高額的回報。

另外，最近通過的SB9法案(要求城市批准在之前的單戶獨立屋土地上一分為二，且個小地塊上可建兩個單元建築，即允許在原來僅能建單戶住宅的房產上，蓋兩個複式住宅，也就是建造多達4個住房單元)，將可創造更大的舊屋翻新市場。

以上這些問題都可以在演講會中獲得解答。