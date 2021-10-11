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建材裝修大展／百萬裝飾設計公司

梁惠歡

百萬裝飾設計公司（ Million Decor Design），位於Arcadia市，豪華店面內展示各種類型高端家裝商品，提供一站式的裝修購買服務，涵蓋燈飾，家電，廚浴，全方位的專注設計、品牌代理、銷售中心，同時提供專業團隊的安裝服務。

燈飾風格齊全，從簡約到高雅時尚，從新穎到傳統富麗，應有盡有。燈飾種類包括：名家設計水晶燈、手吹玻璃燈，LED燈、吊燈，天花燈，吸頂燈，下照燈，路軌射燈，壁燈，室外燈、庭園燈、智能安全防衛燈具、LED省電燈泡、法國名師設計燈開關等。特別推介Aladdin大型吊燈自帶升降系統，讓清潔換燈泡好輕鬆。

家電主打歐美大品牌，名牌爐頭或廚具，嵌入式烤箱或蒸爐、大冰箱、酒櫃、洗碗機、微波爐、抽油煙機等。品牌推介Viking、Fisher & Paykel, Zephyr、Fulgor、GE、Zline, Thor, Silhouette等。

廚浴設備主推德國，日本，義大利，高檔次廚房水槽，洗臉盆，各類淋浴，各式水龍頭，各種浴缸，按摩浴缸，水療池，馬桶，智慧型馬桶座，廚浴櫃門把手，免水箱熱水器等。品牌推介Toto, Hansgrohe，Grohe，Kohler，Duravit 等，及德國進口Isenberg 廚浴設備。

無論裝修廚房，衛生間，臥室，客廳，或者其他房間，可一站式解決。

世界日報與華人營建公會攜手舉辦南加第三屆華人專業建材裝修大展，時間：10月14日（周四）及10月15日（周五）10:00am-6:00pm。地點：700 S. Almansor Street, Alhambra, CA，免費入場。

華人 德國 義大利

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