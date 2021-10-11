建材裝修大展／百萬裝飾設計公司

百萬裝飾設計公司（ Million Decor Design），位於Arcadia市，豪華店面內展示各種類型高端家裝商品，提供一站式的裝修購買服務，涵蓋燈飾，家電，廚浴，全方位的專注設計、品牌代理、銷售中心，同時提供專業團隊的安裝服務。

燈飾風格齊全，從簡約到高雅時尚，從新穎到傳統富麗，應有盡有。燈飾種類包括：名家設計水晶燈、手吹玻璃燈，LED燈、吊燈，天花燈，吸頂燈，下照燈，路軌射燈，壁燈，室外燈、庭園燈、智能安全防衛燈具、LED省電燈泡、法國名師設計燈開關等。特別推介Aladdin大型吊燈自帶升降系統，讓清潔換燈泡好輕鬆。

家電主打歐美大品牌，名牌爐頭或廚具，嵌入式烤箱或蒸爐、大冰箱、酒櫃、洗碗機、微波爐、抽油煙機等。品牌推介Viking、Fisher & Paykel, Zephyr、Fulgor、GE、Zline, Thor, Silhouette等。

廚浴設備主推德國 ，日本，義大利 ，高檔次廚房水槽，洗臉盆，各類淋浴，各式水龍頭，各種浴缸，按摩浴缸，水療池，馬桶，智慧型馬桶座，廚浴櫃門把手，免水箱熱水器等。品牌推介Toto, Hansgrohe，Grohe，Kohler，Duravit 等，及德國進口Isenberg 廚浴設備。

無論裝修廚房，衛生間，臥室，客廳，或者其他房間，可一站式解決。

世界日報與華人 營建公會攜手舉辦南加第三屆華人專業建材裝修大展，時間：10月14日（周四）及10月15日（周五）10:00am-6:00pm。地點：700 S. Almansor Street, Alhambra, CA，免費入場。