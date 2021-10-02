建材裝修大展／新時代管道和配件集團 成都不銹鋼焊管與管件美國經銷商

新時代管道和配件集團公司（ New Era Piping and Fittings ），是成都共同管業集團製造不銹鋼焊管、和管件的唯一美國 經銷商。

成都共同管業是中國不銹鋼管行業的開拓者和倡導者。其產品適用於冷水、熱水、直飲水、消防、燃氣、醫用氣體輸送等。不銹鋼管道產品已經用於各種不同的項目，包括地鐵 、醫院和商業建築等。而且能夠用於全國1000 萬個家庭，40 萬所學校和兒童保育中心更換含鉛水管。

成都生產不銹鋼產品遵循非常高的標準，而且產品已滿足全球許多不同的監管標準。其產品通過ISO 9001-2015 （質量管理） 、 ISO 14001-2004 (環境管理) 、OHSAS 18001-2007 (職業健康與安全管理)，並通過 NSF 62認證。高質量管道和配件均已通過飲用水組件所需的 NSF / ANSI / CAN 61 標準認證。

具有耐腐適性的不銹鋼，廣泛用於強度和耐腐蝕性行業，其不銹鋼管件均採用醫用級 316 L材質不銹鋼製成。其不銹鋼管可分為：標準與超強 304材質不銹鋼管；標準304 L 不銹鋼管；標準與超強 316 L不銹鋼管；316材質熱水管與冷水管。不銹鋼水管其連結方式，分為需要使用壓接機安裝的螺紋壓入式與壓入式和安裝快速簡便推入式。

世界日報與華人 營建公會攜手舉辦南加第三屆華人專業建材裝修大展，時間：10月14日（周四）及10月15日（周五）10:00am-6:00pm。地點：700 S. Almansor Street, Alhambra, CA，免費入場。