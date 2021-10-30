聯合健康保險 天普市亞裔資訊中心開幕

聯合健康保險於天普市最新設立的亞裔 資訊中心，昨天舉行盛大開幕活動，為洛杉磯縣亞裔美籍民眾的需要，提供更進一步的客戶服務和健康教育活動。

聯合健保 高層主管和社區代表人士參加了新中心的剪綵活動，包括：加州參議院區域代表 Jamilex Rodriguez 、天普市商會會長 Peter Choi、聖蓋博市市長 廖欽和、阿罕布拉市前市長沈時康、角聲總監李偉強牧師等（見圖）。

聯合健康保險聯邦健保及退休計劃部CEO Gregory Wright表示，天普市亞裔資訊中心為洛杉磯縣的聯邦醫療保險 (Medicare俗稱紅藍卡)計劃參加者，提供客戶和會員服務、健康教育、及其他支援項目，包括各種說明會及講座。

聯合健保全美亞裔市場副總裁羅光甸表示：「聯合健保致力幫助大眾過更健康生活，此資訊中心將幫助我們繼續滿足洛杉磯縣民眾健康和保健需求。我們期待有更多機會與社區各界合作，幫助改善紅藍卡受益人和更廣大社區的健康狀況。」

聯合健保區域業務副總裁Todd Macaluso表示，該中心位於9055 E. Las Tunas Dr., Suite 120, Temple City，將會服務洛杉磯縣亞裔美籍的紅藍卡受益人。訪客可以與客戶服務專員會面，以英語、粵語、國語、及越南語討論健康福利。歡迎前來瞭解聯邦醫療保險計劃選項，和參加中心所舉辦的健康講座。

聯合健保將健康護理事項化繁為簡，滿足消費者的需求，並與醫療護理提供者保持互信的關係。聯合健康保險提供完善的個人、僱主、及聯邦醫療保險，和醫療補助 (Medicaid俗稱白卡) 受益人的全方位健康福利計劃，並與全國超過130萬名醫生和專業護理人員，以及6000家醫院和其他護理設施直接簽約。

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