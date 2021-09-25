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賭城住房政策保護房東Ramon吳 三場說明會

【洛杉磯訊】

拉斯維加斯地產權威Ramon吳，將於今明兩天（25及26日），在洛杉磯舉辦三場免費說明會，Ramon將帶來最新房市的第一手資料，為民眾提供賭城房地產市場中的多個弊端及專業建議，現場一人將獲得免費三天二夜拉斯維加斯遊，可電詢問詳情702-334-7767。

第一場在亞凱迪亞，時間是25日周六下午2至4時，地址在1311 S Baldwin Ave., #C, Arcadia。第二場在艾爾蒙地，時間是26日周日上午10時至中午12時，地址 10505 Valley Blvd., El Monte。第三場在聖蓋博市，時間26日周日下午2時至4時，地址 123 E Valley Blvd., #A, San Gabriel（外面招牌是GGFI，在一樓最左邊的角落）。

Ramon將在說明會上剖析拉斯維加斯年底房地產走勢，解答諸多熱門問題，例如目前房價過高？何時會崩盤？賭城工作機會多，房子容易租，房客會付房租？二十萬可以買到什麽房地產？三十、四十、五十萬又有什麼選擇 ?等等。

Ramon吳表示，拉斯維加斯的住房政策保護房東權益，而且租房市場一屋難求，很Hot，他將舉實際案例供大家參考。拉斯維加斯的房價不斷上漲，原因有兩個：庫存不足和加州、猶他州或亞利桑那州想要搬遷賭城的高需求。

Ramon吳從事地產行業二十餘年，想了解具體情況，或者想到拉斯維加斯看房順便一遊者可聯繫Ramon吳，www.TV4WU.com，微信ID「vegas1688」。

房地產 賭城 房價

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