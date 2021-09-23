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中國信託銀行 爾灣第二家分行年底開幕

【爾灣訊】
爾灣市Jeffrey分行外觀
爾灣市Jeffrey分行外觀

中國信託銀行（美國）在橙縣爾灣市的第二家分行，將於年底開幕。同時該行未來數月內，在聖蓋博谷及洛杉磯西區，也將有實體分行陸續開幕，旨在深入社區，為客戶提供全面優質的服務。

中國信託銀行全美目前共14家實體分行，遍及加州、紐約州及紐澤西州。今年底即將開幕的橙縣爾灣市傑佛裏分行，位於爾灣大華超市核桃分店所在的Orange Tree Square Shopping Center，是該行在爾灣地區的第二家分行。目前正在進行最後的裝潢階段，未來可以為民眾提供儲蓄、投資、貸款、理財等各項業務。

中國信託銀行第一家爾灣分行於1996年開幕，過去20多年為橙縣地區民眾提供了專業的理財服務，在社區贏得好口碑。由於客戶以及業務數量不斷增加，經過董事會同意，去年起開始籌辦開設第二家分行。期望藉此進一步提高中國信託銀行在橙縣地區的服務質量，為客人提供更多服務點，並且減少客人入行辦理業務的等待時間。

中國信託銀行（美國）已經開始全面部署，展開新一輪擴張計劃。未來數月內，聖蓋博谷區及洛杉磯西區計劃增開5至7家新分行，北加州及紐約地區的分行擴張計劃也正在緊鑼密鼓的進行當中，同時外州將增設多個貸款辦理中心。希望通過在社區增設越來越多的分行據點，能夠更加方便民眾前往就近的實體分行，面對面咨詢專業人員，快速辦理理財事宜。

中國信託銀行（CTBC Bank USA）爾灣市Jeffrey分行（見圖）、地址為5408-D Walnut Ave., Irvine, CA 92604。

中國 爾灣 橙縣

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