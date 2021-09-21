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東方美高端醫學美容整型 特價中

【聖蓋博訊】

東方美高端醫學美容整型中心，9月活動特價：超聲刀全臉及脖子 ，二人同行一人半價。頂級水光針買三送一 1599元（原價2400元）。E光 （鐳射淨膚+E two緊致皮膚）買三送一，特惠價1599元。填充 Versa 每支380元 。組合套裝，4次菲洛嘉加上4鐳射淨膚2000元。

該中心表示，受歡迎的頸部營養針，讓年輪消失，透明質酸復合溶液，激活修復斷裂細胞，自然生長，21天后效果明顯。目前最強最火的「魔方電波」，最接近拉皮手術，魔方電波除皺系統，智慧溫感針，注射式雙極電波除皺系統，可重建皮膚年輕彈力，拉提緊實鬆垮的法令紋、嘴邊肉、雙下巴、下顎線、火雞脖子、脖紋、皺紋、細紋等。原價6500元現優惠價3999元。

該中心說，魔方電波是利用電波能量對肌膚進行非侵入式拉皮，傷口小、無需手術，已成為拉提鬆弛輪廓的熱門選擇。魔方電波是一項介於非侵入式與微侵入式的微整拉提，有10根智慧溫感針，可深入皮下，精準的傳遞，針對真皮層加熱，改善下半臉及頸部鬆弛下垂。

當下最火的抗衰新一代FLX第五代無痛熱麻吉，電波拉皮抗衰，一次治療後皮膚就會有緊實，提升。接下來的6個月內組織會自然添生新的膠原質，可得到持續改善的效果。通常治療後可維持2至3年左右，建議定期保養。

醫美界的黑科技PicoSure蜂巢皮秒，自2013年推出後，成熟的祛斑技術，為愛美人士所信賴。對於色斑來說，單純靠美白淡斑產品效果很慢，尤其是對很多斑點，黑色素，隱形斑等非常有效。可將能量放大20倍後，穿透皮膚深層分解色素，從而達到分解色斑的效果，同時刺激膠原蛋白和彈性纖維的生成，使皮膚煥發活力。

東方美洽詢專線626-280-4448，地址1512 S. San Gabriel Blvd. San Gabriel , CA 。

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