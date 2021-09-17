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海瑞得拍賣行 重要亞洲藝術拍賣9/22舉錘

【洛杉磯訊】

全球最大收藏品拍賣公司海瑞得拍賣行( Heritage Auction ) ，將於9月22日舉行重要亞洲藝術拍賣，包括中國工藝品及瓷器精選 (見圖)。

海瑞得指出，此次拍賣包含了多個重要遺產及收藏涵蓋瓷器、字畫、雜項、佛教藝術等多個門類。其中盧芹齋與其繼任者Frank Caro的遺產最為引人關注。盧芹齋本人雖然充滿爭議，卻是在西方世界談論中國藝術時跳不開的一個名字。此次拍賣中的盧芹齋的老照片檔案，及珍貴圖錄與工具書不僅具有收藏價值，也具有很高的歷史研究價值。

本場拍賣中的瓷器精品及中晚清官窯眾多，其中約50件出自北加州重要遺產，同一遺產中的另一半精品瓷器，將在明年3月的重要亞洲藝術拍賣中拍賣。本場拍賣中既有頗為少見的咸豐款青花黃釉龍盤，也有完美品相的唐代雙龍盤口尊。

同樣來自北加州的Eric Wesenberg收藏，以印度及東南亞佛教藝術為主，本次拍賣中有多件印度教及佛教造像精品，其中一件2-3世紀的犍陀羅釋迦摩尼坐像，造型俊美，祥和寧靜。

此次拍賣中亦不乏書畫精品，有包括來自海軍上將Emory Day Stanley家族收藏的陳遇（傳）的畫作，也有韓國閔氏家族後人收藏的海派作品，更有趙少昂在香港的學生Aileen Lu女士收藏多幅趙少昂真跡，十分精彩。

拍賣中的各類日本藝術也十分精彩，除了有多位知名藝術家的版畫，更有一件芝山鑲嵌工藝的漆器尤為精美。

完整圖錄可至HA.com/8052瀏覽，有關拍賣會詳情或徵集事宜，可連絡海瑞得南加州華人代表 Moyun Niu (牛默耘 ) 電話 (310)492-8659， 電郵[email protected]。北加州華人代表 Clementine Chen (陳之立) 電話 (415)548-5924，電郵 [email protected]

拍賣 加州 北加

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