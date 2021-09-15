中秋舞月光園遊會 福全健保養生講座

世界日報 主辦的「中秋舞月光」園遊會，本週六、日登場，福全健保 特別贊助耆英健保養生講座，邀請多位中醫師在中秋佳節之際、如何做好的養生保健及注意事項，讓生活更健康更有活力。為慶祝中秋節，福全健保還準備了免費福袋和中秋月餅贈送。

福全健保不同於其他紅藍卡 計劃的特色，是將東方醫學的養生療法和西方醫學相結合，為華人長者量身定制醫療福利。不僅提供中草藥養生補品津貼、不限次數的針灸，還涵蓋了東方養生療法，如拔罐、推拿、刮痧、艾灸和反射療法。更可以參加會員太極課程，強身健體。

這次福全健保特別贊助養生保健講座，邀請到中醫師程效華、辜秀瓊、Jean Fu、歐陽平等，與大家分享夏秋變換之際如何養生保健保養，如何注意提升免疫力等耆老們最切身的養生保健之道。

程效華中醫師為濟南醫科大學第二附屬醫院神經科主治醫生，1993 年來美後從事中醫臨床至今。辜秀琼中医生為加州针灸医师，湖南中醫藥大學學位，師從中國宮廷御醫第三代傳人王修身。歐陽平中醫師為成都中醫藥大學中醫專業畢業，有30餘年教學臨床經驗。藉由溫和的治療方式讓病患舒緩達到治療效果，循著傳統的藥草、針灸、推拿等方式讓身體逐步回復達到平衡。

除此之外，園遊會中還有南加資深網紅花哥許希聖、園藝達人李立元、生活達人史迺麗分享生活養生之樂，有驚喜小禮物。兩天的園遊會除多種商品攤外，還有多場精彩歌舞表演節目，元極太極功夫扇等等，舉辦現場還有多家餐廳供選擇。凡在現場新訂或續訂世界日報「當天送報到家」一年，可獲贈「西華陽極小炒鍋」一個，送完即止。

舉辦地點在羅蘭岡東方明珠廣場，地址在18888 Labin Ct Rowland Heights CA 。園遊會及福全養生保健講座是9月18日星期六下午2點到晚上10點， 9月19日星期日中午12點到晚上8點，歡迎民眾參加。

講座詳情可洽中文專線1-833-388-2482，粵語專線1-833-388-2647，中文網站 zh.clevercarehealthplan.com。