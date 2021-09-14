惠安納健保談 中老年人健康快樂慶中秋

熬過漫長的等待，迎來團聚的時刻；因此今年的中秋節顯得格外特別。當與親友歡聚時，不要忘了時刻保持身體健康。惠安納健康保險(Humana)在中秋期間，提供一些小建議。

（1）在享用你最喜歡的傳統月餅時，也可以嘗試一些新式口味（見圖），比如薰衣草和綠茶。（2）和遠方的親友打個電話，即使無法團聚同慶，也可以讓對方知道你對他們的思念。（3）別忘了關注自己的健康。找個合適的健康保險計劃，不但可以讓你自己安心，還能讓你有更多時間和精力陪伴家人。

如果你失去福利、搬遷、或首次申領聯邦醫療保險 （紅藍卡 ），可聯絡持照的惠安納中文銷售代理人 ，了解是否有資格今天就加入。

在惠安納健康保險， 他們提供多種醫療保健計劃來照顧你的身體、情緒和精神健康。秉承以人為本的服務宗旨，他們力求為民眾提供符合你的醫療保健需求的健康保險方案。

Humana健康保險提供多種資源，可以幫助民眾選擇適合自己的計劃：包括資訊網站、線上講座、以及與持照的銷售代理人的一對一線上諮詢。在家就可以輕鬆享受這些周到的服務。

惠安納健康保險擁有超過30年聯邦醫療保險的豐富經驗，有超過840萬的聯邦醫療保險優勢計劃與處方藥計劃會員。作為他們對華人 會員持續承諾的一部分，他們以你的語言提供一系列的服務，讓你能以你想要的方式獲取醫療保健。

通過他們最近推出的會員電話服務中心，可以直接與普通話流利的惠安納健康保險 代表交談。詳情可去電1-855-778-8206 （聽障專線711），週一至週五上午 8 時至晚上 8 時，以獲得有關醫療保健問題的普通話回覆。你還可以從惠安納Humana 眾多的網絡內醫生中，選擇會說中文的醫生。他們也有持照的中文銷售代理人，可以幫助民眾註冊。

此外，惠安納Humana 簡明易懂的中文網站 Humana.com/ChineseCA，能獲得更多關於他們的聯邦醫療保險計劃的詳細資訊。民眾能以慣用的語言，輕鬆獲得資訊。