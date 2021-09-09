翱翔起飛 秋悅共賞 「大莊家賭場度假村」

星級喜悅賀中秋大抽獎，送出總值$100,000 現金及EASYPLAY獎賞

星級喜悅賀中秋，「大莊家」 $100,000 大抽獎， 與您歡慶中秋

「大莊家賭場度假村」在九月份將會舉行一連串精彩的中秋送大禮活動。歡樂好玩的「星級喜悅賀中秋幸運大抽獎」將於9月10日及9月24日（星期五）舉行，「大莊家」會員將可獲取總值$100,000現金及EASYPLAY獎賞。每個抽奬日將會抽出105位幸運兒，會員只要在抽獎日下午6時至晚上10時，以會員卡在角子機或桌上遊戲玩樂，賺取積分獲取抽獎機會。「大莊家」按會員級別獲取抽獎機會。紅卡會員將可獲得8次抽獎機會，白金卡會員可獲5次抽獎機會，金卡會員可獲3次抽獎機會，銀卡會員可獲1次抽獎機會。 將於每個抽獎日當天晚上7時抽出50位幸運兒可獲取$250 EASYPLAY獎賞，晚上8時抽出25位幸運兒可獲取$500 EASYPLAY獎賞，晚上9時抽出20位幸運兒可獲取$750 EASYPLAY獎賞，晚上10時抽出10位幸運兒可獲取$1,000現金大賞，總之玩得多獲賞越多。抽獎得主名單將於「大莊家」娛樂場內的顯示屏每小時公佈，敬請留意。

「好運彩燈」刷刷樂，刷您的會員卡有機會獲取高達 $5,000獎賞

與此同時，在9月份逢星期二中午12時至晚上10時蒞臨「大莊家」活動推廣區刷您的會員卡，將有機會獲取高達$5,000 EASYPLAY獎賞。更有「好運彩燈特別獎賞日」，將於9月9日及9月30日（星期四）舉行。

快來「大莊家」開心玩樂，讓您豐收賀佳節。有關活動詳情請致電：1-877-711-2946或登錄網頁www.Pechanga.com

「大莊家」與您同賀中秋，開心渡佳節！









大莊家賭場度假村」匯集精彩多姿的娛樂

「大莊家賭場度假村」為美國 其中之一間最大規模及提供最尊貴的博彩娛樂/度假體驗。榮獲USA Today 讀者票選為全美最佳賭場第一名。並自2002年起一直被AAA評為四鑽級酒店，無論是日間玩樂還是豪華住宿，「大莊家賭場度假村」總會帶給您無與倫比的悠閒度假環境，「大莊家」擁有逾5,000枱最熱門的角子老虎機，桌上娛樂，世界頂級娛樂節目，1,100間豪華酒店客房，星級餐飲食府，讓您煥發身心的水療護理，以及世界錦標賽級的Journey高爾夫球場。「大莊家賭場度假村」致力滿足客人及社區的需求，並與時俱進超越期許。魯瑟諾印第安人中的Pechanga族人擁有並經營「大莊家賭場度假村」。更多詳情，請致電免費專線(877) 711-2946，或瀏覽www.pechanga.com。點擊喜歡「大莊家賭場度假村」Facebook網頁（Facebook.com/Pechanga）， Instagram以及[email protected]。