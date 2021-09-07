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GMCC萬通貸款銀行 最快10天放款

【洛杉磯訊】

如果你目前正準備購買出租用連排公寓或投資屋，擁有9家分行遍佈南北加州的GMCC萬通貸款銀行，目前剛好有大額投資貸款超低利率，2.125% no point，2.19% APR，5 Year ARM ，貸款額度高達150萬，最快10天放款。

以上利率信用評分FICO要求760分，需放35% 頭款，需要提供完整的資料，underwriting 批准後即可鎖定利率。

GMCC(General Mortgage Capital Corporation )是直接放款銀行（Direct Lender )，2005年成立於北加州，發展迅速，2009年正式成為直接放款銀行。目前9家分行共有370位經驗豐富有執照的貸款顧問，是擁有專業高效的運作團隊，靈活多樣的貸款方案，房利美及房地美核准直接賣家，與近百家貸款投資機構合作，含Redwood合作貸款銀行(全美僅約30家貸款機構具有此資格)。不論用Fannie Mae標準DU(Desktop Underwriter)審批、或其他標準審核，GMCC都可內部審批放款。

目前房貸利率低，是重貸和套現貸款的好時機。GMCC萬通貸款銀行負責人表示，如屋主打算用房地產的現有淨值作抵押貸款，做投資置業或合併債務，辦理套現貸款，可儘快與他們連絡。

GMCC萬通貸款精心創建的貸款平臺，有數百種貸款項目，對應每位客戶貸款需求及條件，量身定制貸款方案。不論是買房、重貸、投資，都能夠客製適合方案。

任何貸款問題可電1-866-462-2929或上網 www.gmccloan.com 。可至附近的分行洽詢，東區分行位17700 Castleton St Ste 488,City of Industry。聖蓋博分行130 S.Mission Dr.#6, San Gabriel。爾灣分行9960 Research Drive, Irvine。聖地牙哥分行即將對外開張，履歷可寄[email protected]。因應洛杉磯龐大的業務成長，萬通目前亦徵loan processor和underwriter，貸款經紀公司或直接貸款銀行工作經驗者加入團隊。

貸款 投資 利率

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