臺灣經濟部免費海外徵才活動：2021美國線上攬才Job Fair 9月開跑

美國 向來為臺灣重要外資及技術來源國，為協助臺灣企業延攬產業發展關鍵領域人才，臺灣經濟部自2013年起，每年均委託外貿協會籌組「經濟部赴美攬才團」，於美國重點城市巡迴辦理「企業與人才一對一媒合會」，協助臺灣廠商尋找合適的高階科技人才，包含鴻海集團、台積電 、聯發科、台達電子、華碩、台灣 美光、鈺創科技、工研院、資策會、中華電信、台新金控、玉山銀行、兆豐銀行及大江生醫等企業均曾透過本活動進行攬才。

本(2021)去年受到COVID-19疫情影響，無法組團赴海外辦理實體攬才活動。因此，外貿協會特針對美國市場，辦理為期1個月的線上攬才展，協助臺灣業者廣徵海外人才履歷，加強招募技術、研發、業務、行銷及管理專業人才，以提升國內企業的國際競爭力。

「2021美國線上攬才Job Fair」訂於9月1日至30日，針對洛杉磯 及舊金山地區專業人才強力宣傳臺灣企業徵才資訊，參加的臺灣廠商涵蓋半導體產業、ICT產業、電腦周邊產業、製造業、金融服務業、生醫製材業等，廣邀美國人才及臺灣留學生踴躍在線上投遞履歷，打破時區與地區隔閡，進行零距離的線上交流。本次徵才活動也邀請到南加州 企業台商 : 富達商業保險、一路發食品、Karat® by Lollicup™，一同徵才。

【2021美國線上攬才Job Fair時程】

網站：https://careers4u.tw/2021USA

人才報名及投遞履歷：9/1-9/30

企業審閱及下載人才應徵履歷：9/20-10/15

報名請勾選 *洛杉磯台灣貿易中心 Taiwan Trade Center, Los Angeles