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Kroger在店內開設Kitchen United

【洛杉磯訊】

Kroger在店內開設Kitchen United，提供取貨、送貨服務。

美國最大的雜貨連鎖店Kroger與 Kitchen United 合作，在全國範圍內開設外賣和送貨訂單雜貨連鎖店。疫情期間，隨著消费者對即時食品的需求激增，這種合作關係應運而生。

該公司表示，室外廚房將在 Kroger 商店中烹飪多達六個本地的、區域的或國家餐廳品牌。客戶將能夠使用 Kitchen United 網站、應用程序或使用自助服務終端在現場下訂單，然後餐廳工作人員會準備訂單。該公司表示，送貨服務費用將由第三方供應商決定。

Kroger的發展總監在聲明中說：「這種合作為我們的客戶創造了另一種無縫方式，可以在他們更輕鬆地訂購午餐或晚餐。」

在疫情期間，當更多消費者嚴重依賴外賣時，Kitchen United的商業模式加速發展。多家餐廳將使用共享廚房空間來幫助削減管理費用，從而降低租金和勞動力成本。

沃爾瑪在 3 月份與 Ghost Kitchen Brands 建立了類似的合作夥伴關係，允許特定地點的購物者，從 15 家國家和地區餐廳的菜單、以及 Quiznos、Saladworks 等 CPG 食品概念中選擇商品。Ghost Kitchen Brands還與 Uber Eats 等第三方送貨服務合作。(劉柏江譯)

疫情 美國 租金

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