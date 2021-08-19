疫下升學如何變革 本報舉辦線上教育講座

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【洛杉磯訊】世界日報「2021秋季教育 線上講座」將於本周六（8月21日）下午1時至5時，通過Zoom Meeting舉辦。邀請教育業界專家，為亞裔 學生及家長提供滿滿的資訊，分析後疫情 時代的大學招生政策如何變革。

疫情導致學生在家上網課，很多高中學生在校成績平均直接受損，體育、社團活動等課外活動全部取消的情況下，要如何表現爭取入學機會？進入UC加大及常春藤頂尖盟校比以往更加競爭激烈，初、高中生要選那些課程？如果你孩子的志向是讀醫科，要如何規畫高中開始的課程等，都可在當天的線上講座中聽到專家們的解答。

當天將有八場精彩講座，下午一點至一點半，由陳肇新博士主講：成功申請醫學院的三大專業重點；一點半至兩點，陳肇新博士主講：申請法學院、商學院、研究學院的培訓重點（英文演講）；兩點至兩點半，時代學苑Spencer老師主講：如何九個月完成四門AP物理考試；兩點半至三點，AM升學顧問Richard Vincent Kim主講：通往前20名大學之路（英文演講）；三點至三點半，稅務規劃專家Michael Chen主講：高收入家庭，如何獲大學助學金；三點半至四點，豪杰訓練中心周主任主講：如何申請藤校或頂尖私立大學；四點至四點半，史坦福領袖教育主任楊士慧主講：高中應屆及轉學生如何進名校，大學畢業生如何拿高薪；四點半至五點，飛達教育創辦人魏昕主講：亞裔學生如何面對菁英名校錄取急劇下跌的衝擊。

線上講座位置有限，目前尚有少許名額，有興趣參加的家長和學生歡迎儘快報名，報名的上線註冊連接是：bit.ly/3A9UsZd，或可掃描二維碼（如附圖）註冊。如欲了解更多詳情，可洽323-268-4982轉250。