轉學生配額解密 孩子亮麗前途史坦福領袖教育主任楊士慧主講

史坦福領袖教育主任王安琪

4:00pm-4:30pm

史坦福領袖教育 主任楊士慧，將主講：解密2021年100%入UCLA ，95%入常春藤 ，畢業生起薪8萬至30萬美元。配額專家+轉學生救星+策略性實習安排=孩子亮麗的前途。

史坦福領袖教育用心做教育25年，視每一位學生為自己的孩子，用豐富的經驗為每位莘莘學子量身定做升學規劃。內容包括：多元化教育培訓，開展領袖訓練，參與學術競賽，加入大型社區服務，策劃自媒體活動，安排常春藤科研/經研，發表學術報告，發明與創新，贊助與推薦信，爭取獎助學金，推薦企業實習等等。

史坦福領袖教育充分運用配額，劣質轉變為優勢，以進入常春藤，社區學院轉UC/UCLA並且拿高額政府獎助學金不再高不可攀。該校表示將充分利用人脈工作資源與策略，為學生謀劃出一畢業就能擁有高薪資的可持續發展道路，實現起薪8萬-30萬元的道路。同時史坦福領袖教育提供線上16門AP以及高中一般課程，線上補課或修學分，他們的高中課程多達105門。

歡迎加入他們8月21日至11月1日每週免費線上講座，解答大學規劃的難題，精准分析每一個學生需要入名校的裝備，他們用輕鬆可行的方案來達到目標。該校主任楊士慧電話 (909)202-3839。