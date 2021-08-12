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「半年增1億例」譚德塞：明年初全球病例恐突破3億

低至每月只需1元的健康保險

【洛杉磯訊】

沒有健康保險加州居民，可以在Covered California（加州全保）， 購買低至每月只需 1 美元的健康保險。有了健康保險，你的家人可以在需要時獲得醫療服務，沒有健康保險的加州居民應盡快申請保險。

洛杉磯亞美公益促進中心Advancing Justice - LA」，可以幫助民眾申請，他們講中文。

拜登總統批准了 「美國救援計劃 ARP」，該計劃有助於為 Covered California 和全國其他健康保險市場提供資金，從而使這種高折扣率成為可能。ARP 資金有助於我們使社區的健康保險更加實惠。

根據ARP，未投保人可以用前所未有的低價獲得保險。ARP 旨在幫助有資格獲得負擔得起的護理、但沒有保險的人。符合條件的居民可以獲得歷史上最低的保費，大多數人可能會以每月低至 1 美元的價格獲得 Covered California Silver 計劃。此外，已經加入 Covered California 健康計劃的人，將自動獲得更多的保費補貼。收入較多， 之前沒有資格獲得補貼並已支付全額健康保險的人，現在可能有資格獲得 ARP 補貼。

但，你怎麼知道你有沒有資格用 1 美元購買，或有沒有資格獲得 ARP 補貼？打通電話給「洛杉磯亞美公益促進中心」就知道了。

洛杉磯亞美公益促進中心 是幫助亞裔美國人、夏威夷原住民和太平洋島民 (NHPI) 的美國最大的法律和民權組織之一。該組織不是政府機關，而是一個非營利組織，為社區提供免費的服務，例如法律援助和醫療保健指導。他們努力確保所有加州的人民，包括英語能力有限的個人和移民，都能平等地獲得健康計劃和各種公共福利和資源。

「洛杉磯亞美公益促進中心 」有Covered California認證的申請顧問，他們用熟練的普通話、廣東話、英語協助民眾申請（見圖）。 中文專線1- 800-520-2356，或訪問www.advancingjustice-la.org。

保險 加州 洛杉磯

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