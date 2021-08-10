共享好省錢 99元就可以啓動創業夢想

共享多功能會員俱樂部。（璣瑛創新工場提供）

在璣瑛創新工場（Gensbox Innovation Space），解亞莉表示，99元就可以啓動創業夢想。而分享共享辦公空間的最大好處，一是省錢，二是優良的辦公環境和配套服務，三是獲得腦力激盪撞擊的創業靈感。

解亞莉表示，璣瑛創新工場的會員費99元，所有會員可以分享會員俱樂部，和多功能大廳的共享空間；可容納三至六人共同辦公和開會的私享空間，每月費用則是400至1000多元不等；還有時段式的小型會議室和大型會議廳私享空間，小到幾人的小型會議，大到上百人的訂婚派對或畫展 和藝術沙龍，共享空間和時段的租用非常靈活。 共享多功能大廳。（璣瑛創新工場提供）

自身熱愛藝術，解亞莉表示，璣瑛創新工場的多功能大廳，也將打造成爲中國 藝術推展的平台和本地藝術沙龍，同時為共享辦公空間增加更多的藝術氛圍。比如目前展出的雕塑 和油畫，都是中國美術協會主辦的中國西部大地情畫展的獲獎作品，創新工場也正與洛杉磯本地藝術家的華洋藝術家聯絡，展出他們的創作作品，為藝術家們提供走向更大藝術空間和國際舞臺的窗口。此外還會定期舉辦藝術沙龍，包括中國骨董、藝術品定期展覽和小型藏家拍賣會。 共享多功能會員俱樂部。（記者楊青／攝影）

多年來對酒店房地廠開發情有獨鍾的解亞莉表示，她在四季廣場的璣瑛創新工場投資案還有一個計畫，就是準備在創新工場的同層，開闢一個3000多平方呎共享會員多功能餐廳，結合中國和西餐餐飲特色，以中東菜為基礎結合西餐料理，重點打造下午茶和輕食，以及配套創新工場的中場美食。