夏日體驗 大莊家星級玩樂及戶外休旅

「大莊家賭場度假村」轉角景緻客房。

「大莊家賭場度假村」迎接盛夏，特推豐富多彩的休閒活動及娛樂體驗。無論住宿四鑽級豪華酒店、享受錦標級高爾夫球場揮桿，水上樂園 享受沁涼，或選擇酒鄉區的知名休旅 熱點，距洛城僅一個半小時車程的「大莊家」夏日之旅，玩得輕鬆愉快。

全新整修升級後的「大莊家」酒店現正推出客房優惠，酒店大樓設有532間豪華客房及套房，每間King雙人豪華客房及Queen雙人豪華客房、轉角景緻客房 (見圖) 及單寢室豪華套房，均配備嶄新的豪華室內裝潢、地板、石英石櫃檯、全套衛浴配置、高清電視、恆溫器、電話、咖啡機、冰箱及迷你小酒吧。

炎炎夏日在泳池戲水玩樂沁涼、熱帶風情的大莊家「The Cove」水上樂園，擁有4.5英畝的綜合性游泳池，共設四個豪華泳池、三個水療按摩池、兩架旋轉水滑梯及池畔酒吧。全新整修後的家庭泳池區面積達原先的兩倍。另有27處舒適的池畔涼亭及6張陽光浴床可供租賃。

The Cove 現正推「歡樂陽光優惠」池畔涼亭歡樂優惠，每晚349元起，週間可享酒店設備及池畔涼亭出租優惠，還附送「Cove」精選禮物 ，此外，更可獲贈20元 EasyPlay獎賞。

想身心放鬆，豪華複式獨立兩層高的「大莊家」水療護理中心坐擁山林景觀怡人，面積達25,000呎，提供豪華水療護理室及多項健康設施，包括蒸氣室、桑拿房、渦流浴缸、時尚健身 中心及戶外露台。

經由印第安 Pechanga 族人使用了幾個世紀的天然植物的啟發，「大莊家」水療護理成為煥采身心之旅的核心主題，並納入多款專屬護理採用的統純天然草本植物精華，使50分鐘「Pechanga傳統按摩」受到歡迎。

目前The Cove及水療中心的服務，僅限大莊家紅卡及以上等級會員、Temecula Creek Inn、RV Resort住客、部族客人使用。大莊家「Journey」高爾夫球場擁有18洞72個標準桿，在各類評選中屢獲大獎。現正推出「Journey Fore You」優惠。

大莊家賭場度假村座落在「特曼庫拉酒鄉」，該區是高爾夫、品酒、釣魚、遠足、山地自行車、騎馬及熱氣球等戶外活動的旅遊地。詳情可上網 Pechanga.com，專線(877) 711-2946，地址45000 Pechanga Parkway, Temecula。