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萬緯物流正式進軍美國 貨運包機直飛上海

【洛杉磯訊】
萬緯物流正式進軍美國。
萬緯物流正式進軍美國。

在澳大利亞排名前三名的航空貨代公司「萬緯物流 Wiseway Logistics Pty Ltd」，正式進軍美國市場。

疫情之下，目前國際航班依然大規模停航，為解許多貿易商和快遞公司之困擾，萬緯物流與海南航空攜手推出定期貨運航班，從洛杉磯直飛上海並轉中國各大城市。航班號HU7974，機型B787-9，航次每週二、四、六，起飛時間晚上零晨1時、到達時間清晨5時+1天。

萬緯物流是澳大利亞主板上市(ASX：WWG) 的貨運代理公司，總部坐落於悉尼市中心的喬治街，在墨爾本、布里斯班、阿德萊德、珀斯、上海、廣州、奧克蘭等地，有多家分公司，實力雄厚。萬緯物流日前正式進軍洛杉磯後，將辦理所有的國際承運和物流業務；提供全方位的海運，空運，報關，報檢，倉儲，陸地運輸，和物流管理的解決方案，提供覆蓋全球各地的高品質服務。

萬緯物流是國內外多家航空公司的指定代理，有二十年的行業經驗，他們為客戶提供最具勁爭性的價格和高服務質量。該公司表示，他們可以提供進出全世界任何一個國家的空運業務，他們強大的國際運輸能力，確保貨品快速到達目的地。

萬緯物流與海南航空推出的定期貨運航班，從洛杉磯直飛中國的航班，歡迎全美貨代公司、物流公司、和快遞公司訂艙。該公司表示，在進軍美國設立於洛杉磯同時，他們歡迎航空物流貨代的能人智士加盟萬緯。

詳情可去電萬緯物流951-599-5788、951-390-6788，或電郵[email protected], [email protected]，網址www.wiseway.com.au。

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