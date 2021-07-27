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南加大亞太博物館展出 董承濂體驗式藝術

【洛杉磯訊】
台灣藝術家董承濂體驗式藝術作品(臺灣書院提供)
台灣藝術家董承濂體驗式藝術作品(臺灣書院提供)

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處臺灣書院、與位於巴沙迪那的南加大亞太博物館(USC Pacific Asia Museum)合作，正舉辦「身靈奇境：董承濂的體驗式藝術」特展，展出台灣藝術家董承濂的時空，靈性時刻，天境，修補師計畫，沉．浸，及若水等6件作品，展期至10月3日截止。

經文處處長黃敏境表示，在新冠疫情侵襲後，民眾經歷了失去與痛苦，這個展覽恰好發揮藝術的療癒功能，被南加大亞太博物館選為後疫情時代、最具有療癒性的當代藝術對話，歡迎大家光臨體驗。

董承濂的創作橫跨藝術、靈性談討、科學、群體療癒等多元領域。他將佛教的禪修靜思注入創作，結合沉靜內省的創作理念與作品特性，以冥想結合藝術形式的轉化，引領觀眾依序走完設計的療癒旅程：從一開始的奇幻機械裝置，昇華到天境，釋放痛苦，再落至人間，透過金工修補有形及無形的裂痕，接著沉浸到聲音裝置中淨化心靈，最後抵達閃耀、沉靜的水域，重新獲得生命能量，帶著勇氣面對未來。

館方為擴大展覽效益，於展覽期間辦理一系列推廣活動，如藝術家講座、體驗式工作坊、靜坐冥想、音樂演出、我的大師級創作、第二個免費週日等，報名資訊詳見：https://pacificasiamuseum.usc.edu/calendar/。

董承濂畢業於台灣東海大學美術系創作組，為美國俄勒岡大學金工與珠寶設計藝術碩士，現旅居加州奧克蘭市。他是一位結合金工、現代科技與多媒體裝置的概念性藝術家與工程師，作品運用科學及精密零件，以及聲音、光影等，呈現超自然的視覺效果與互動性，提供觀眾特別的沉浸式藝術，只有踏入他精心營造的空間，才能充分體會藝術的力量。

南加大亞太博物館成立於1971年，典藏超過1萬5千件文物，是美國少數以收藏亞洲及太平洋地區藝術文物為使命的重要博物館之一，常年辦理展覽、社區與教育活動，館長為Bethany Montagano。該館於2013年併入南加大系統，館址在46 N Los Robles Ave, Pasadena, CA 91101。開放時間週三至週日上午11時至下午5時。

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