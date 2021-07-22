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林大衛保險 商業保險不能忽視的保障

洛杉磯訊

林大衛保險團隊表示，疫情下不同公司需要不同的商業保險保障。有些業主因疫情生意狂跌，有些業主因為疫情生意反而增加，他們所需要的商業跟勞工保險都有不同之處，該團隊經驗豐富，會根據公司的形態提供保障，以及優惠的折扣價。

舉例來說，有些公司可能是需要EPLI這種商業雇主責任險的保障，因為這種保險可以防止離職的員工，提出在疫情期間遭到錯誤的解職控訴，或者是對在職員工的歧視的控訴，比如性騷擾、性別、年齡或宗教等種種歧視都能夠提出保障。進出口方面，所銷售的產品受到侵權控告日漸增多，尤其放在網上銷售的產品被控告更是防不勝防。另外銷售產品有缺陷導致消費者受到傷害，而被控告也越來越多。目前疫情好轉，業主在重啓生意時不能疏忽商業保險保障，不能因便宜而忽略保障內容，否則在出事之後拿不到應有的理賠，甚至還要支付昂貴的律師費來面對一些控訴。

在商業及勞工保險方面，也有些不同的折扣可以提供，比如新開業者折扣，工作環境折扣，管家清潔折扣，安全措施折扣等，舉例來說，業主在工作環境中，有一套清潔家管Housekeeping管理的手續，就可以向保險公司申請折扣，或者舉行一個安全會議，並記入檔案，也可以拿到折扣。如果從事餐館行業，可以為廚房的員工配發膠皮鞋，倉庫工作的員工配發頭盔及腰帶等都可以向保險公司申請折扣。

林大衛保險團隊擁有六家分公司，商業保險方面專精購物中心、旅館、商業樓、公寓、商用車、餐廳、進出口及勞工保險。電話800-778-8588，北嶺：9250 Reseda Blvd #11, Northridge，哈岡1619 S. Azusa Ave, Hacienda Hts，阿罕布拉448 W. Valley Blvd, Alhambra，亞凱迪亞713 W. Duarte Road, #D, Arcadia，鑽石吧1397 S Diamond Bar Blvd, Diamond Bar爾灣：5414 Walnut Ave Ste D, Irvine。

保險 疫情 勞工

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