預訂旅行機票 這樣做可省錢

自2月以來，隨著越來越多的美國 人接種了疫苗 並再次恢復了對旅行的信心，機票預訂量一直在增加。旅行限制繼續放寬，全美各地的機場 都擠滿了為機票支付高昂費用的乘客。

運輸安全管理局（TSA）發言人Lisa Farbstein表示，一個週末內，近220萬名乘客在安全檢查站接受了檢查，這是「自大流行開始以來檢查站數量最多的一次」。然而，近期激增的出行需求也意味著更高的票價。

為了幫助消費者降低開銷，旅遊網站Hopper提供了有關旅客何時應該預訂航班的提示，減輕經濟負擔的一種方法是「不遲於預定出發日期前三週預訂」。旅遊網站稱，出發日期前兩週的價格往往會飆升，價格上漲25%。與此同時，Hopper估計，在出發前一周費率可能會再上漲30%。在選擇旅行日時，Hopper建議考慮周中旅行，特別是在周二或週三，以獲得最優惠的價格。

不過，該旅遊網站指出，返回日期「更重要」。根據Hopper的說法，週二或週三出發將為消費者的往返旅程節省 20美元，而周中返程將為消費者平均節省30美元。然而，「絕對最便宜的組合是周六出發，週二返回」。與週五出發並在周日返回的旅行相比，這種組合可以為消費者節省50美元。（劉柏江譯）