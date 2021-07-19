全民保險7/23線上講座 詳解汽車及房屋保險

全民保險汽車 與房屋保險專員，將於7月23日星期五上午10時， 舉辦「全民講堂」免費線上講座，針對購買汽車房屋保險時沒有注意到的問題、申請理賠時該準備哪些資料、幫助保險公司加快理賠進度，提供案例分享，同時提供省錢方法。

隨著加州全面解封，報復性旅遊造成路上的車輛劇增，車禍的案件也急速增加。萬一不幸車禍時，好的汽車保險能給你最大的保障；而負責的保險經紀則能為你省去過多的麻煩。挑選汽車保險時必須要瞭解保險的福利 有哪些而不是便宜就好。即使是同等福利，針對發生理賠案件時，保險公司是否有專門的部門來處理、理賠的範圍是否較廣泛、理賠速度是否較快速等都需納入考量。

汽車保險的福利可以從以下幾點來決定：責任險、碰撞險、綜合意外險、無保險或保險不足駕駛險以及醫療保險 。常聽到的「全險」就是包含所有福利，不論車禍的責任方是自己或對方，保險公司都會理賠自己車輛的損失； 而「半險」則只有包含責任險，只會對對方的傷害進行理賠，自己的損失只能自掏腰包。大部分的保險公司都會提供各類的折扣，例如: 如果家中子女要去離家超過100英哩的地方上課，住宿生折扣可降低保費又能保留孩子的保險，免去隨時要跟保險公司加保或停保的麻煩。

在加州汽車保險是強制購買否則無法上路，但房屋保險則非強制，僅房屋仍有貸款未繳清前，貸款銀行要求屋主購買保險。房屋保險是針對房屋重建費用及屋主的法律責任賠償，此外還包含個人財產損失。放置車上的財產，若被打破玻璃偷走，可透過房屋保險理賠。近期溫度升高，加州拉起山火警告，迫使保險公司拉高保費或將一些地區改為山火警戒區而拒保。另有更多問題將在線上講座解答。在線報名https://bit.ly/3wEGXP2，電話報名 626-873-1618。

「全民保險」提供全方位的服務，包含個人或團體健康保險、汽車房屋保險、商業保險。可上網www.anyinsurances.com，線上輕鬆報價。 羅蘭岡總公司電話 626-363-2228，位 17506 Colima Road, #201。爾灣分公司電話 949-943-1789，位 980 Roosevelt, #200A。