好久不見 擁抱一夏！【Hello Summer】專輯 / SHOP EAT PLAY

多久沒去逛店了? 多久沒上餐館，沒出門玩了? 錯過了市面人氣商品嗎？這裡好貨一次推薦給您！

以醬為魂 美味傳承

牛頭牌「乾拌麵」全新上市

牛頭牌六十多年前從麵攤起家，成就台灣 第一醬料品牌！在傳承一甲子的美味後不忘初心，經多年不斷研發，「只為復刻記憶中最初的味道」，打造出屬於台灣味的「牛頭牌乾拌麵」。

乾拌麵的靈魂在於「醬料」，牛頭牌嚴選優質食材調配出黃金比例醬汁，搭配台南手工日曬關廟麵，復刻出口味絕佳的乾拌麵。層次豐富、口齒留香，彷彿回到第一碗麵的美味感動。

牛頭牌「乾拌麵」有三種口味選擇：

《經典沙茶》復刻牛頭牌最初的沙茶拌麵，以濃郁沙茶醬和台南關廟麵完美結合，喚醒記憶中的味道。

《紅蔥香醬》嚴選台灣在地紅蔥頭與原產於澳洲 的芥花油，打造具有古早味的紅蔥拌麵。

《香爆麻辣》以花椒與多種辛香料打造麻、香、辣的多層次風味，Q彈的台南手工刀削麵完美吸附醬汁，讓人欲罷不能。

「牛頭牌乾拌麵」在99大華及各大華人超市 熱銷中。









喝得清爽 氣泡這個夏天

與Moshi Yuzu一起體驗日本柚子

Mmmm…..清甜可口！用真正的日本柚子汁製成，全天然成分。

日本柚子釋放出令人愉悅的香氣，可放鬆身心，此外， 日本柚子的維生素C含量是普通檸檬的3倍，眾所周知，它們的油還可以舒緩肌肉酸痛並緩解壓力。可惜的是，在美國很難找到日本柚子果！

「Moshi Yuzu氣泡水」是由100％日本柚子汁製成的，這些「汁」是直接來自日本高知縣。

「Moshi Yuzu氣泡水」瓶裝泡沫清新，令人耳目一新，可立即緩解您一天的壓力，不要害怕看到瓶中的日本柚子油。此飲料為素食，不含麩質，經猶太潔食認證，不含防腐劑。

「Moshi Yuzu氣泡水」在99大華及各大華人超市熱銷中，Moshi官網www.DrinkMoshi.com。









健康人生 無病痛生活…..從足部健康開始！

杉釦富遠紅外線足浴桶 世報讀者優惠 減價$100

杉釦富健康養生中心（ShineCo Wellness）推出獨家特惠給世界日報讀者：免加水「遠紅外線足浴桶」標準版，原價$599，特價$499，南加運費$30，優惠到7/31/21止。

許多足部不適的狀況，並不只是足疾，有些是其他機能出現問題的連鎖反應。例如下半身的肌力不足，血液推回心臟無力，心血管疾病就無法避免，同時讓下半身骨骼開始歪斜，影響所及，骨盤和脊椎也跟著移位，不只是腰背酸痛，脊椎側彎也接踵而來。

免加水的「遠紅外線足浴桶」，幫助解決手腳冰冷的問題，並達到加強氣血循環的效果，不用等水溫熱，馬上就可以享用紅外線足部SPA，活化啟動細胞再生、促進血液循環、新陳代謝等，降低生活壓力、消除疲勞、改善微循環、消炎、消腫、止痛等效果。

杉釦富創立於2015年，總部位舊金山灣區的Burlingame，成品工廠在台灣，他們專營台灣高品質遠紅外線產品，有多國產品認証及專利，在Burlingame和南灣 Cupertino都有體驗中心。杉釦富1-888-666-6048、1-650-999-0988；www.shinecous.com









珠寶文化新體驗 穿戴出貴氣亮麗

銀泰珠寶 重誠信 創品牌 好服務

喜愛珠寶飾物嗎？在此推介由時尚達人經營的專賣店銀泰珠寶（Yin Tai Jewelry）。擴大營業後的銀泰珠寶旗艦店，採宮殿式豪氣裝璜，金壁輝煌，寬敞明亮。櫃檯及橱窗裏陳列著各種天然珍珠、紅藍寶、祖母綠、鑽石等近百款，應有盡有。

經營服飾、精品及珠寶長達二十多年董事長張嫻，向以「誠信、品牌、服務」至上為宗旨，生意歷久不衰，享譽南加州。張嫻說，從業主到核心員工均經GIA珠寶設計學院的專業學習，擁有珠寶設計鑒定證書，誠信經營。其次，以銳意創新的技藝將珍珠、寶石及鑽粒等，從原料採購到設計製作、層層把關，樹立口碑。賓至如歸的理念則是爲每一位顧客提供個性化的貼心服務。

銀泰珠寶旗艦店位140 W. Valley Blvd., #121, San Gabriel, CA 91776（全統廣場），電話626.288.8711。









洛杉磯老牌有機食品

GROWLAND金地有機農場乾貨熱銷全美

德國公佈數據顯示，疫情期間，消費者對健康食品青睞有加，德國有機食品銷量增長顯著，創歷史新高。

有機食品從播種定植、施肥澆水到防病治蟲及加工過程，逐一記錄，再經由有機產品認證部門進行二次檢測，確保有機食品的健康安全性。Growland Inc（金地有機食品）2006年成立至今，致力專營有機農場及食品，再輸送到全美各大超市銷售。

Growland農場遍佈中國各大城市，福建古田、建寧、新疆吐魯番、寧夏中寧、黑龍江小興安嶺等數十座大型農作物農場。追求真正的健康，旗下農場堅決不使用農藥、抗生素等對自然和人類有危害化學成分藥劑。

新疆駿棗、東北木耳、長白山榛蘑、甯夏枸杞等均出自金地有機農場，各大超市上看到的白蓮子、銀耳、日本白菇等近百種有機乾貨均由金地供應。

Growland Inc.網站https://growland.shop，電話909.517.3690。









重新開放迎客

南海岸廣場「旋轉木馬」喚回兒時歡樂

南海岸廣場「旋轉木馬」是許多加州人童年快樂的記憶，也是該廣場的地標。因疫情影響，自去年三月起關閉至今，終於重新開放，象徵疫情減緩、經濟復甦的重要里程碑。

大部分的人都知道南海岸廣場的大旋轉木馬（Carousel Court）於1967年3月15日建成，逢年過節時均因應節慶而變身，四月的時候就是小白兔，12月的時候就是聖誕麋鹿，廣受歡迎。

其實，南海岸廣場還有一個小旋轉木馬在過天橋廣場的另一邊，由英國Chestnuts Company, Ltd. 設計，1990年建成，為該廣場大不列顛慶典的一部份，以亞瑟王和圓桌騎士為主題的馬，將騎士的屬性傳達到每隻動物身上。

這兩個遊樂設施每年都吸引了數十萬遊客，留下歡樂回憶。

隨著疫情的減緩，南海岸廣場已經看到遊客的回歸。許多遊客為重新與人見面，添購新裝。廣場內250餘家精品店及餐館都已準備好，紛紛推出盛夏新裝精品及優惠，熱情歡迎遊客的回歸，用嶄新面貌迎接疫後的世界。www.SouthCoastPlaza.com查詢詳情。









堅守崗位 美食不打烊

888海珍大酒樓 人氣推介這三樣

海珍大酒樓，因為它的廳堂大、隔間靈活、上得了大菜、待賓服務好、停車場也大，多年以來成為許多人的回憶。在洛杉磯的華人圈裡，多數逢籌辦婚壽喜慶宴、工商派對宴、節慶派對酒會或團康舞蹈交誼的日子，大家都說：「888見」。

2020年初，此間社團及老饕們驚見該酒樓大廳做了重新裝璜，另還新添架設了兩座超大巨型的LED電視牆面，能容納近六百人的廳堂顯得亮麗又大氣，然而，一場疫情，打亂節奏。幸好在店東及員工的勤奮固守下，因應推出外賣菜品以及貼心的服務，持穩營運。

想大快朵頤且花費合理，海珍招牌菜中，先推介這三樣：（一）招牌龍蝦伊麵30元（二） 螃蟹糯米飯33元起，（三）海珍壹品雞原28元，現特價15元（限堂食）。

海珍大酒樓的堂食全面開放中，早上九時起供應港式飲茶及燒臘外賣，午晚餐豐儉由人。地址：8450 Valley Blvd., Rosemead，電話626.573.1888。









美味鱸魚 領鮮享受

華人各大超市 指名買「KENT」活鮮鱸魚

好水出好魚！現正是鱸魚上市季，KENT Sea Tech Corp. 活鮮公司全面供應各大華人超市。

該公司由由兩位大學水產專家創辦，聞名世界近50年歷史，採用科技養魚，斥巨資確保純淨無污染的南加州自流水，不使用任何激素或抗生素養殖高品質淡水漁，每日上新，從農場到門店。

KENT活鮮公司現供應大嘴鱸魚（large mouth bass）及銀花鱸魚（striped bass）。鱸魚肉質細嫩、魚刺大而少，無特殊異味，食用方便，含優質魚肉蛋白質，利於傷口組織、細胞修復。同時，魚皮含有適量膠質、Omega-3 等有利血管、神經細胞以及肌肉組織調節代謝的必須營養素。

華人傳統上大多認為「鱸魚湯」補元氣，對術後、產後保養有益。此外，對成長發育中的孩童、成人與老人、增肌健身者等，都有幫助。生鮮鱸魚健康養生大快朵頤，快到各大超市選購！









海味百貨 參茸藥材 柴米油鹽醬醋茶

德成行「年中大特價」活動來了 行動要快

一進入七月，意味著一年過了一半。德成行每年一度的大促銷活動「年中大特價Semi-Annual Sale」正火熱進行中，多款商品推出限量搶購特價中！

德成行創始於1979年，42年來始終稟持服務廣大客戶的宗旨，堅持為顧客提供物超所值且最齊全的貨品，獲老字號的好口碑。

迎接夏季，當不忘為客戶帶來各種好康選擇，「年中大特價」的品種相當豐富，幾乎包攬德成行所有類別，如：中成藥、金絲燕窩、中草藥、花旗參、山珍海味及農場直營時鮮蔬果，只有您想不到的沒有您找不到的，您會發現德成行簡直就是個寶藏店。

提到中成藥，那就不得不驕傲的說：德成行擁有「美洲最大的中成藥房」之美稱，德成行引進的中成藥貨藥種齊、品牌正、價平實，無論選購自中國大陸、香港、台灣、日本、韓國或新加坡等亞洲國家，均為當地馳名老字號品牌，藥品質量有保證。

其中，除了家庭常備及醫療保健用品外，中成藥部的對症藥品種類非常多樣，包括：幫助心腦血管、跌打風濕、骨科、安神補益類、皮膚用藥、消化系統、婦科用藥、肝膽泌尿、五官呼吸道、以及男士用藥、兒科用藥等預防保健或消除病痛，可謂相當齊全。

前往德成行位工業市、羅蘭岡、蒙特利公園市的實體店面外，不妨把視線關注到德成行的網上商城www.tsEMPORIUM.com，在家也可輕鬆選購。德成行接受EBT。









銷售+保固+維修 一條龍服務

按摩椅專門店 新張大特價

上班忙碌了一整天，腰酸背痛，壓力爆表，需要好好地舒展筋骨，舒解壓力？

一部好的按摩椅，能全面性達成大家的需求。

The Massage Chair Pro由一群專業按摩椅維修技師創立的公司，超過十年維修經驗，並通過工廠認證。

技師們發現，大部分消費者常有疑惑該如何選購一部好的按摩椅，基於團隊多年的維修經驗及知識，特別情商全美最大的按摩椅進口商OSAKI，共同創立一家專為華人服務的公司。

該按摩椅專門店精選了數款耐用及功能完備的按摩椅，提供華人新張特價，可到位於Walnut的全新展示間親身體驗；或快上該公司網站瀏覽詳細產品介紹。

The Massage Chair Pro提供銷售、運送、安裝、保固及維修一條龍服務，並設有售後服務，解決買回家後的維修及保養等，一通電話解決任何問題，讓消費者買得安心，用得放心。該公司現誠徵精英技師加盟免費培訓。

地址：20800 Carrey Road, Walnut, CA 91789；電話909.979.9168；網址：www.themassagechairpro.com









尋知性感性 踏遍都市山野

跟著「歐之旅」走！芝加哥+大霧山鐵道9天

伊利諾州的芝加哥（Chicago），電影以它為名；紅遍搖滾歌壇的樂團也以它為名，這座以建築、藝術、科技聞名的國際大都市，誰不好奇？

千禧公園（Millennium Park）裡的許多特殊造型設計，充分展現芝加哥豐富的建築、歷史、文化特色，其中，毫無接縫的「雲豆」別有一番趣味。芝加哥的摩天大樓群中，Willis Tower高約442公尺，103層樓的透明玻璃走道，挑戰來者膽量。

還要去參觀密爾沃基美術博物館收藏、納什維爾的帕德嫩神廟（Parthenon）以及紅寶石瀑布（Ruby Falls），1120英尺深的地下溶洞內遍佈石鐘乳、石筍、流石等絢麗景觀。

大霧山國家公園（Great Smoky Mountains）座落在田納西州及北卡羅來納州的邊界，每年約有一千萬遊客，森林蒸騰出的水氣形成濃霧，環繞群山、充斥峽谷，猶如人間仙境。塔克塞吉蒸汽火車從布賴森市到北卡迪爾斯伯勒，體驗小鎮的古樸之美。

歐之旅電話626-289-8587，網址www.europaholidayus.com找尋更多精彩。









攜此廣告 奉送自製涼粉

絕色川菜「成都記憶」 隨著味蕾解鄉愁

川菜是中國八大菜系中最普及、最接地氣及最具有民間煙火氣的一系。90%的菜品源自於民間，既入得尋常百姓的家常餐宴，又上得廳堂宴請五湖四海的賓朋。

川菜吃得最有名堂，吃得最精彩。「好滋味」是川菜的靈魂，對食物在味道、口感變化上的追求，造就了川菜調味上的豐富性、複雜性和神秘感。沒有魚的「魚香肉絲」吃出了魚的味道；有心無肺的「夫妻肺片」味覺凌駕一切；媽媽的「回鍋肉」讓初心回歸故里。

新張餐廳成都記憶（Pepper Pot）呈現傳統川菜中最代表性和影響力的六道川菜：回鍋肉、夫妻肺片、口水雞、酸菜魚、宮保雞丁、麻婆豆腐等享譽國內外，其中，麻婆豆腐為日本人所愛。

店東將餐廳命名字為「成都記憶」，顧名思義就是讓家鄉佳餚常相伴，在這裡跟隨味蕾思憶故鄉。

成都記憶位10053 Valley Blvd., El Monte, CA91731，電話626.455.0930









吹冷氣 看電視 唱K……爽一夏！

安卓電視盒∣格力空調 夏季大特價

看東京奧運會直播，快選用智能第九代 4K 「安卓電視盒」！另有近千中國、台灣、歐美、日韓電視節目24 小時同步直播。可回看七天海量中外高清電影、連續劇、綜藝及私密節目、YouTube等。

該機內建卡拉OK應用免費點唱，包括咪咕愛唱、家庭KTV、K歌之王。節目無地區限制、無 VIP和廣告。一次購買，永無月費，影劇每日更新，一年保固，現特價$109，外州可郵寄。

「家庭卡拉OK」新推機型配有混音和高音質喇叭，附帶兩支無線嘜，重約八 磅，能充電，適野外娛樂，具藍牙功能可外接 USB。可連接安卓電視盒、手機或iPad，免費歌曲上萬首，特價 $138。

夏季熱浪來襲，「格力」分體式空調（12000 BTU）安靜、省電、冷覆蓋率比他品牌高，現特價$750，數量有限。

大洛杉磯地區開業六年的電視盒實體店展示室地址8736 Valley Blvd., Suite A, Rosemead（毛家菜飯店旁），電話626.382.9694









知「音」不難尋

新律鋼琴 專營山葉、河合USED鋼琴

暑假到來，「新律鋼琴專家」特別拋出衆多優惠低價，例如：YAMAHA、KAWAI $1,888起（立式鋼琴）、演奏琴$6,998起。還有，U.S二手琴$299起，二手演奏琴$1,999起，優惠產品不但保用10年，且可先租後買，租金可以抵琴款。

考慮添購或更換鋼琴嗎？音樂能陶冶性情，舒發鬱悶的情緒，在享受心曠神怡樂曲的同時也要注重鋼琴的保養，若正在尋找專業修琴、調琴音的人，歡迎洽詢新律鋼琴專家。

「新律鋼琴專家」負責人林士錡，擁有65年製造鋼琴及調音經驗，曾連任臺北市樂器公會數十年理監事、臺北市鋼琴調音工會常務理事及顧問。林士錡表示，無論要買琴、換琴、調琴；或遇不好彈或在別處修不好鋼琴等等相關問題，請來新律試試。在新律也以可先租後買，好用順手再決定是否購買，滿意了再付款。

新律鋼琴地址：1331 Heatherton Ave., Rowland Heights, CA 91748，電話626.347.3407









50+人生充滿希望 挑戰 想像力

歡迎加入「樂活50加」雲端社區

成立兩年多的「樂活50加」（Happy 50 Plus），在2020 ~ 21年裡為50+ 熟齡族的華人朋友密集組織線上線下創意活動，通過多渠道分享資源連結，暢議推廣創新養老概念，獲得美國主流社會的肯定。

令人振奮的是，看到越來越多熟齡朋友逐步實現年輕時的夢想與追求，從創新突破的線上課程及講座中學習手機攝影、上網課、學繪畫、跳舞、健身、學烹飪、插花等，並成為會員的新日常，更打開心扉結交新朋友，成功組建了「50加雲端社區」。

此外，「樂活50加」更通過網站、微信、Line、電子報、臉書、推特、IG等渠道，持續分享Medicare醫療保險、白卡醫療補助、退休住房、福利資源、法規、社會議題、長者照顧、健康保養等在美養老信息。

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