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東方美醫學美容整型中心 不同組合優惠

柳香淑

聖蓋博訊】東方美高端醫學美容整型中心，7月推出不同組合的特價優惠。目前最火的項目，是最接近拉皮手術的「魔方電波profound system」除皺系統，智慧溫感針，注射式雙極電波除皺系統。可重建皮膚年輕彈力，拉提緊實鬆垮的法令紋、嘴邊肉、雙下巴、下顎線、火雞脖子、脖紋、皺紋、細紋等，價格不到拉皮手術的一半， 優惠價3999元。

魔方電波是利用電波能量對肌膚進行非侵入式的電波拉提，傷口小、無需手術。它是一項介於非侵入式與微侵入式的微整拉提，有10根智慧溫感針，可深入皮下，精準的傳遞，針對真皮層加熱，改善下半臉及頸部鬆弛下垂。

當下火紅的抗衰新一代FLX第五代無痛熱麻吉，電波拉皮抗衰，一次治療後皮膚就會有緊實，提升。接下來的6個月內組織會自然添生新的膠原質，可得到持續改善的效果。通常治療後可維持2至3年左右，醫師建議定期保養。7月底特價，臉部1600元。全套包括眼部，臉部，脖子 2500元。還送ETWO 嫩膚，可加強鞏固提升，提升針，水光真，皮秒等任選一次。

超生刀目前特價1560元送水光針。全臉超生刀 1000或1200 發，1699元至1999元。臉部超生刀700發 1150元。頸部超生刀300發 799元。

醫美界的黑科技PicoSure蜂巢皮秒，自2013年推出後，已是成熟的祛斑技術。對於色斑來說，尤其對很多斑點，黑色素，隱形斑等有效。可將能量放大20倍後，穿透皮膚深層分解色素，從而達到分解色斑的效果，同時刺激膠原蛋白和彈性纖維的生成，讓皮膚變白變嫩，更加緊致Q彈。蜂巢皮秒 一次599元，三次1599元。

面部埋線一療程 2299元起，線雕隆鼻一療程 1288元，少女線一療程1288元，眼周埋線一療程 999元，下巴埋線一療程899元。超生刀+6D埋線一療程2799元。

該中心專精非手術雙眼皮，塑型隆鼻，上下眼袋，切眉，蛋白線，筋膜層微創拉皮，面部脂肪填充等等。洽詢專線626-280-4448，地址1512 S. San Gabriel Blvd. San Gabriel , CA。

聖蓋博

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