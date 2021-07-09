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惠安納健保建議 夏日和孫子們享受歡樂時光

【洛杉磯訊】

夏天到了，學校也放假了，正好可以和孫子孫女們一起度過美好時光。惠安納(Humana)健康保險公司說，無論你們是否住在一起，夏天都是增進感情的好時機。

因此，惠安納為長者們準備了一些小建議，幫你充分利用與孫子們相處的時間。如果你還沒有孫子女，但認識有孫子女的鄰居與親友，也可以把這篇文章轉給他們，用來聯絡感情。

1.重溫你的園藝技能。利用後院的戶外空間機和小朋友們一起種植樹苗，或者利用空置的窗臺種植一個小小的藥草園。

2.用你的母語給他們讀民間故事（見圖）和書藉。根據紐約時報的一篇文章，研究表明，大聲朗讀有助提高兒童的認知、社交和情感能力，以及語言技能。

3.一直想提高你的棋藝？可以和小朋友們一起參加線上課程，學習新招式。這不但有助於你們增進感情，還可以讓你頭腦更加敏銳。

和孩子們在一起，歡樂多多。但長時間站立、跑來跑去也難免會讓人感到勞累。所以，享受時光的同時，不要忘了關注自己的健康。如果你失去福利、搬遷或首次申領聯邦醫療保險紅藍卡），可以找一個適合你的生活習慣，並提供相應福利的健康保險計劃。比如惠安納健康保險(Humana) ，它們有眾多聯邦醫療保險優勢計劃可供選擇。

Humana表示，提供對你有益的醫療保健是他們的信念，他們不斷努力為你帶來能讓你感到安全、滿意和滿足的計劃。

惠安納 (Humana) 擁有超過 30 年聯邦醫療保險的豐富經驗，還有超過 840 萬的聯邦醫療保險優勢計劃與處方藥計劃會員；全心全力為會員提供更多福利。

秉承以人為本的服務宗旨，惠安納力求為你的聯邦醫療保險計劃提供額外福利。在一些地區，惠安納 的 Gold Plus HMO計劃包括以下額外福利：針灸、牙科、視力和聽力保障。內含處方藥保障，幫助支付某些藥物的費用。每季度美金 125 元的成藥和個人護理產品補助金。提供海外緊急醫療保障。透過 SilverSneakers 計劃免費獲得健身房會籍。

可以擊電855-778-8206 （聽障專線：711） 週一至週五上午 8 點至晚上 8 點，以獲得有關醫療保健問題的普通話回覆；或前往他們簡明易懂的中文網站 Humana.com/ChineseCA 獲取更多資訊。

如果你失去福利、搬遷或首次申領聯邦醫療保險（紅藍卡），可聯絡持照的惠安納 中文銷售代理人，了解你是否有資格今天就加入。電話登記加入很容易，無需親自到辦公室。

聯邦醫療保險 福利 紅藍卡

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