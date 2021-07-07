日本富士醫療按摩椅 提供高達60%折扣
日本富士醫療按摩椅FJ-8500，慶祝國慶提供大特價高達60%折扣 ，任意品牌按摩椅也有以舊換新優惠，為期兩週。
日本富士高端醫療按摩椅FJ-8500 (見圖） AI-4D ，60期分期付款，0利息，十年保修三年免費，無頭款。是2021年最潮AI智能黑科技的超級按摩椅，具有特色如下：
(1)按摩到位，深入筋脈肌肉，深層減壓放鬆；(2)市面上唯一一台AI-4D SLL軌道人體工程學原理，再加頸部腰部加壓按摩，是全球唯一脊柱神經骨科協會認證的醫療按摩椅；(3)超過100各強力氣囊，全身95%面積的揉壓氣壓按摩；(4)人體GPS定位定點探測，人橋拉筋，徹底解除神經的壓迫症；(5)全自動24個程序，自我選擇高達724種手法，強度調節；(6)啟動藍牙HiFi熱療手機充電，記憶程序及自我適應自我調節。(7)腿部揉壓波型擠壓，腿部腳滾可輪。(8)快速一健到位，7寸LED觸健控制器。
查詢產品可電 626-241-6828 。 日本富士高端醫療按摩椅羅蘭岡旗艦店地址：1015 Nogales St. #113B，Rowland Hts。
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