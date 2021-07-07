我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台確診增39例、9死 桃園地勤染疫啟動大規模篩檢

14天後109人仍消失：邁阿密樓塌慘案「慢動作磨難」

日本富士醫療按摩椅 提供高達60%折扣

【羅蘭岡訊】
FJ-8500 picture by the company
FJ-8500 picture by the company

日本富士醫療按摩椅FJ-8500，慶祝國慶提供大特價高達60%折扣 ，任意品牌按摩椅也有以舊換新優惠，為期兩週。

日本富士高端醫療按摩椅FJ-8500 (見圖） AI-4D ，60期分期付款，0利息，十年保修三年免費，無頭款。是2021年最潮AI智能黑科技的超級按摩椅，具有特色如下：

(1)按摩到位，深入筋脈肌肉，深層減壓放鬆；(2)市面上唯一一台AI-4D SLL軌道人體工程學原理，再加頸部腰部加壓按摩，是全球唯一脊柱神經骨科協會認證的醫療按摩椅；(3)超過100各強力氣囊，全身95%面積的揉壓氣壓按摩；(4)人體GPS定位定點探測，人橋拉筋，徹底解除神經的壓迫症；(5)全自動24個程序，自我選擇高達724種手法，強度調節；(6)啟動藍牙HiFi熱療手機充電，記憶程序及自我適應自我調節。(7)腿部揉壓波型擠壓，腿部腳滾可輪。(8)快速一健到位，7寸LED觸健控制器。

查詢產品可電 626-241-6828 。 日本富士高端醫療按摩椅羅蘭岡旗艦店地址：1015 Nogales St. #113B，Rowland Hts。

日本 AI 肌肉

上一則

持槍與警對峙1小時 聖蓋博西裔男被捕

下一則

南加內陸人倫悲劇 逆子槍殺父親

延伸閱讀

南加搶案頻發 朝女性下手硬搶皮包 華人心驚

南加搶案頻發 朝女性下手硬搶皮包 華人心驚
百達翡麗名錶 精湛工藝款式優雅

百達翡麗名錶 精湛工藝款式優雅

富士按摩椅 父親節大特價及舊換新優惠

富士按摩椅 父親節大特價及舊換新優惠
盜賊敲門探路 首應發聲嚇阻

盜賊敲門探路 首應發聲嚇阻
羅蘭岡警民大會 籲華人別當「啞裔」

羅蘭岡警民大會 籲華人別當「啞裔」
華人區竊案頻發 家中無人容易招賊

華人區竊案頻發 家中無人容易招賊

熱門新聞

爾灣一所華人住宅遭竊盜闖入，圖為案發住宅。（記者啟鉻／攝影）

爾灣華女沫浴 遭2非裔入室洗劫

2021-07-03 02:20
重啟以來，洛縣新增病例快速上升。（Getty Images）

解封後 洛杉磯縣新病例快速增加

2021-07-02 02:20
生活食材全面漲價，民眾叫苦不迭。（記者楊青／攝影）

百物皆漲民叫苦 專家：還未到頂

2021-06-29 02:20
謝理謙以破紀錄價格買下拉斯維加斯一處私人豪宅。（圖片取自Zillow）

謝理謙先後在南加橙縣和賭城買豪宅 都打破房價紀錄

2021-07-05 18:43
最早在印度現蹤的新冠肺炎Delta病毒，已成為加州主要病毒株。（美國過敏和傳染病研究所所洛磯山實驗室）

Delta傳播迅速成加州主要病毒 6月病例爆增7倍

2021-07-05 02:20
劫匪在超市收銀台搶走包後，又在停車場連搶兩人。（谷歌街景）

全統廣場爆搶案 3非裔大漢眾目睽睽下連劫3華女

2021-06-28 02:20

精彩推薦

超人氣

更多 >
500多名中國留學生赴美簽證被拒 北京：已嚴正交涉

500多名中國留學生赴美簽證被拒 北京：已嚴正交涉
印太總監坎伯：美國不支持台灣獨立

印太總監坎伯：美國不支持台灣獨立
美軍撤離阿富汗 中國搶進打造「中巴經濟走廊」

美軍撤離阿富汗 中國搶進打造「中巴經濟走廊」
美軍「不告而別」 漏夜撤離阿富汗 巴格蘭基地被洗劫

美軍「不告而別」 漏夜撤離阿富汗 巴格蘭基地被洗劫
Delta加速傳播 紐約陽性率反彈

Delta加速傳播 紐約陽性率反彈