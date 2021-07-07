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生命試管嬰兒 不孕症視訊講座

【洛杉磯訊】

生命試管嬰兒中心 (Life IVF Center)將於7月10日和24日舉辦網路視訊不孕症免費講座，由院長葉練醫學博士主講，聽講還有贏得一次免費試管嬰兒的抽獎機會，首次參加者可享有和醫師的免費諮詢，有意者可上網報名。

另外，生命試管嬰兒中心的精準試管嬰兒全新計劃(Precision IVF All-Inclusive Package)自推出以來，受到歡迎，價格優惠，成功率高，名額有限。此計劃單次療程包括，週期檢查監測、用藥，取卵手術、體外授精/單精子注射、胚胎培育、胚胎移植、護士諮詢、性別選擇到PGT-A胚胎染色體檢查，全套特價：1萬1千美元包括胚胎基因檢測 （全美國單次試管嬰兒療程平均費用約2萬5千美元）。

生命試管嬰兒中心2010年成立於橙縣爾灣，現有2位資深不孕症醫師，員工總數65人，已幫助超過2, 000個試管嬰兒寶寶誕生，是加州規模最大的華人試管嬰兒中心。

生命試管嬰兒中心院長葉練醫學博士是精準試管嬰兒技術的創始人，專精不孕症的疑難雜症，對高齡和卵巢早衰患者有特別的治療方法，且善於挑戰多次試管嬰兒失敗的案例，他將在不孕症講座介紹精準試管嬰兒和成功案例。

所有參加者有10分鐘和醫師的免費諮詢。報名網址www.lifeivfcenter.com，洽詢電話949-788-1133。

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