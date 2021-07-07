福全健保 為華人長者量身定制醫保福利

進入65歲，長者們開始需要做出許多關於醫療健康的重要決定，包括選擇一份適合自己的醫療保險。福全健保 （Clever Care）提供0元保費計劃，每月無需支付額外費用就可以享受衆多額外福利 。

大部分長者在65歲都會加入原始聯邦醫療保險 ，即俗稱的紅藍卡，保障基本的住院和看診福利。但是原始聯邦醫療保險不包含處方藥、牙齒、聽力和眼睛福利，還需要自己負擔住院的自付額，和分擔其他醫療服務大概20%的費用。因此，很多人都會選擇再另外加買一份保險，來獲得更多保障，聯邦醫療保險優勢計劃（Medicare Advantage HMO Plan）便是一種常見的選擇。

福全健保是近年來頗受華人長者歡迎的一種聯邦醫療保險優勢計劃。不僅包含原始聯邦醫療保險的所有服務，還包含處方藥、牙齒、聽力、眼睛等多項附加福利。比如，福全健保為會員提供每年高達1600元的牙科津貼，可以用於補牙、牙冠、牙橋、牙根管等治療項目。還提供津貼配眼鏡、配助聽器，以及在藥房櫃台購買其他醫療保健用品。

讓福全健保計劃不同於市場上其他紅藍卡優勢計劃的是，福全將東方醫學的養生療法和西方醫學的優勢相結合，為華人長者量身定制醫療福利。不僅提供中草藥補品津貼、不限次數的針灸，還涵蓋了東方養生療法，如拔罐、推拿、刮痧、艾灸和反射療法。更可以參加會員太極課程，強身健體。

在價格上，福全健保提供0元保費計劃，長者每月無需支付額外費用就可以享受衆多額外福利。相比於其他健保計劃，福全致力於為華人長者提供更容易理解和更容易使用的健保。有會講普通話、廣東話的聯邦醫療保險顧問解答各種問題。現在去電福全健保，即可獲得一份中文版聯邦醫療保險指南。中文專線833-388-2482，粵語專線-833-388-2647，中文網站 zh.clevercarehealthplan.com。Clever Care Health Plan, Inc.是一個與Medicare簽約的HMO計劃，註冊取決於合約的續簽，福利因計劃而異。