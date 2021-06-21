St. Jude兒童研究醫院偕迪士尼舉辦「尋龍使者：拉雅週」

本週，迪士尼 動畫工作室將與St. Jude兒童研究醫院®合作，慶祝其電影 《尋龍使者：拉雅》的上映，透過為St. Jude患者家屬及其慷慨的支持者設計的一系列線上活動傳播快樂。

《尋龍使者：拉雅》是一段通往Kumandra奇幻世界的史詩之旅，在那裡，拉雅瞭解到拯救世界需要的不僅僅是一條龍。它更需要信任和團隊合作－這也是St. Jude兒童研究醫院為患有兒童癌症 和其他危及生命的疾病的兒童提供的開創性研究和救生治療體現了永恆主題。

下面是各項有趣活動的簡介。

為勇士 公主拉雅配音的女演員Kelly Marie Tran將在6月21日（周一）特別閱讀會之前發佈影片訊息。

華特迪士尼動畫工作室動畫監製Brian Menz給St. Jude患者Maelin-Kate上繪畫課。

在6月22日（周二） ，迪士尼動畫工作室動畫監製Brian Menz將主持一場獨家線上課程，教參與者和觀看者如何畫出迪士尼角色突突。St. Jude患者Maelin-Kate 和其他支援St. Jude使命的影響者也將加入Menz的行列。

St. Jude患者Tayde將於6月24日（周四）舉辦一場面向所有人的Facebook直播藝術課程。

迪士尼向所有目前正在接受治療的St. Jude患者及其家屬贈送了這部電影的DVD禮物，以及供他們在整週內參考的可列印活動表。

這些活動均免費向公眾開放。若想要參加，請到Facebook event報名。若要瞭解更多支持St. Jude家庭的方法，請造訪stjude.org/family。

由於捐贈者的慷慨解囊，這些家庭從未收到過來自St. Jude的治療、出行、住房或食物帳單 ——因為所有家庭只需擔心幫助他們的孩子生存。St. Jude還免費分享其研究發現，因此每一個在St. Jude獲救的孩子都意味著全世界的醫生和科學家可以利用這些知識來拯救更多的孩子。

華特迪士尼動畫工作室的史詩冒險作品《尋龍使者：拉雅》現已在所有主要數位平臺上線，並提供4K超高清™、藍光™ 和DVD版本。粉絲們可以令人驚歎的超高清畫質和杜比音效欣賞到前所未見的彩蛋和刪減鏡頭。









St. Jude兒童研究醫院®

St. Jude兒童研究醫院在瞭解、治療和戰勝兒童癌症和其他威脅生命的疾病方面處於世界領先地位。它的目的很明確：找到治療方法。Saving children.® 是唯一的國家癌症研究所指定兒童專門綜合癌症中心。自醫院50多年前成立以來，St. Jude發明的治療方法已經將兒童癌症的整體存活率從 20% 提高到了80%以上。St. Jude會一直努力，直到消除兒童癌症死亡。St. Jude免費分享其研究發現，每一個在St. Jude獲救的孩子都意味著全世界的醫生和科學家可以利用這些知識來拯救更多的孩子。家庭從未收到過來自St. Jude的治療、出行、住房或食物帳單——因為所有家庭只需擔心幫助他們的孩子生存。請透過造訪stjude.org，在Facebook上按讚St. Jude，在Twitter、Instagram和TikTok上關注St. Jude，以及訂閱其YouTube頻道，加入St. Jude的使命。