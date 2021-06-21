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安凱倫會坊 放鬆身心的好地方

【洛杉磯訊】

疫情後人們的生活越來越壓抑，如何放鬆身心。安凱倫會坊(Ann Karen Day SPA見圖)負責人April 表示表示，疫情後要學會善待自己，掌控生活的節奏，生活就會越來越快樂。他們設施豪華，可解除疲憊，憂鬱，讓身心輕鬆舒暢。

安凱倫會坊表示，伴著輕鬆的音樂，讓你沐浴在牛奶浴裡，閉上雙眼，全身放鬆，陣陣奶香會讓你忘記煩惱，享受浪漫的氣氛與香芬的陶醉。再由專業的按摩師為你疏通經絡，按摩推拿，把疲憊，煩惱，順著經絡排除體外，那種舒暢是真正的享受。

安凱倫會坊有一流美白嫩膚技術，專業美容師的獨特法式按摩手法，超醫美療法，深層面部清潔，加上訊息鈦，加最新微針技術，讓增長的年齡肌膚，加速肌膚新陳代謝，增加細胞活性，重現肌膚生機。

如果想要有理想的身材，安凱倫會坊量身製定專屬於你的瘦身方案。他們還專精護膚產品，如潔膚液，舒緩面霜，緊致肌膚抗老化等產品，有專業人員輔導使用，讓你在短時間內改善膚質。

April 表示， 17年裡秉持著要把健康與美麗送給新老客戶，希望來到會坊的每一位客戶都把這裡當作家的港灣。安凱倫會坊，創建於2004年，曾連續三年獲得由美國主流媒體 KCAL9 等頒發的「Best of LA」獎項。會坊提供美容纖體、中醫理療、抗老養生、瑜伽形體、魅力學堂等多元化服務。提供豐富多樣、由靜至動的養身健康項目。

安凱倫會坊擁有1萬4000英尺，25間不同類型的診療室。店內設施完善，擁有完整且獨具特色的Spa設施，桑拿房、蒸汽桑拿房、按摩浴缸、漢方草本黃土房與喜馬拉雅海鹽房。更有男女賓不同的獨立休息室，Vip休息室豪華舒適，獨立衛生間、專屬浴袍、當季水果，享受療程與Spa。會坊致力於營造寬鬆、舒適、優雅、溫馨的氛圍，提供專業的服務。電話626-445-5388，地址1215 S.Baldwin Ave,Arcadia。

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