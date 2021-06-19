Lotus智能衛生座 父親節特惠再送旅行版

父親節來臨之際，美國 Lotus「通暢型」智能衛生座，推出父親節期間特價優惠活動。購買「通暢型」智能衛生座，即可享125元特惠，再送旅行版小Lotus，該優惠6月底截止。

Lotus「通暢型」智能衛生座，沒用過的人，完全沒有辦法體會產品的好處及功能。Lotus ATS-2000型具有全新流線型設計，持續不間斷熱水等功能，是Lotus「通暢型」系列的最新旗艦款。擁有世界領先的「聚合渦流水柱」專利技術，領導衛浴新潮流，已成為衛生間的新寵，專利技術人性化設計，乾淨舒適，尊貴時尚，獨特的通便功能更得使用者的喜愛。

此智能衛生座相當適合長者，可通過按鍵操作，水力分解、軟化潤腸，輕鬆化解便秘。純自然、無副作用，舒適方便。無異物接觸身體，安全乾淨。自上市銷售以來，獲廣大消費者的接受和喜愛。

該公司表示，Lotus「通暢型」智能衛生座將如廁變成了一種享受，功能包括溫暖座圈、溫水清洗、暖風烘乾、按摩保健、噴頭自潔、靜音緩降、殺菌除味，不僅能清潔生活，預防細菌感染，還能有效預防痔瘡便秘，讓生活更健康、更舒適。

Lotus Hygiene System Inc以完善可靠的售後服務體系，特別是上門服務，維護保養，延長保修而深得廣大用戶的讚揚和信賴。功能超強，品質優秀，服務周到是Lotus「通暢型」的三大特點。

詳情可電話洽詢1-877-808-0055，或上網www.lotus909.com。