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德倫學院 貸款經紀人百萬年薪挑戰班

【洛杉磯訊】

德倫學院將於 6月16日 (周三)、6月17日 (周四) 舉辦「貸款經紀人、百萬年薪挑戰班」線上講座，講座時間上午10時至下午3時。線上講座方式：ZOOM Meeting。也有線下講座，地點在1200 S. Diamond Bar Bl #101B, Diamond Bar。需預約報名626-363-0330；1-800-326-5989。

德倫學院表示，新的銀行放款條約TRID全面更新執行，如果你還是只有一張房地產經紀人執照卻對貸款一無所知，那麼你能讓案子順利結案的機率也就相對低了。不懂貸款等於不懂房地產，要知道房貸利息的漲跌幅度及銀行審批的難易程度深度，主導著房地產的銷售趨勢，如果你只單方面的了解房地產，卻不懂的貸款的程序及銀行的放款模式，那麼你將無法透徹地看清楚房地產未來的走向。

很多經紀人不願意考貸款執照是因為害怕數學，所以只想做房地產，要知道貸款經紀並不需要處理煩雜的數學公式，只要有小學程度基本的「加、減、乘、除」運算即可，和房地產經紀所面臨的難度相比較，實在簡單很多。

挑戰班第一堂課講：貸款的基本概念 (貸款專有名詞解說、買屋貸款、 重新貸款、Cash Out之介紹)；查看貸款利率表 (如何查看並給出正確利率、各類貸款產品介紹及傭金的計算 )。

第二堂課講：如何準備貸款的申請表格 (貸款表格1003表的填寫及所有Disclosure文件說明)；如何讀懂客人的報稅表以審核客人的貸款能力 (W2表、Tax Return、Corp Tax Return、 Paycheck Stub)；如何計算客人每月應付款項及根據客人的收入、信用分數、資產負債比以計算貸款額度的上限。

第三堂課講：貸款流程介紹 (從提交文件至貸款銀行、貸款批准、鎖定利息、簽署貸款文件、 放款至登記等流程)；貸款操作工具Point System的簡介；查看客戶的信用調查報告Fico Score (如何查看客戶信用報告以審核貸款買房資格)。

第四堂課講：貸款話術訓練 ；各種類型貸款方案的介紹。

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