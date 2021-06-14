南加州華人律師協會 年度就職及頒獎晚會

新任會長楊安立律師

南加州華人律師協會 (SCCLA) 日前在網上舉辦了第 45 屆年度就職及頒獎晚會，新任會長楊安立律師（Elizabeth Yang ) 與其他理事會成員宣誓就任。宴會收益將用於 SCCLA 的基金會，該基金會為當地法學院學生提供獎學金。

晚會中並舉行頒獎，今年的獲獎者是： 終身成就獎Denny Chin、影響力獎Ivan K. Fong、 和服務獎 Manjusha Kulkarni。

楊安立在會中表示，去年對我們來說是前所未有的一年，在整個 SCCLA 董事會的團隊合作和堅持下， SCCLA 舉辦了自 1975 年成立以來第一次虛擬就職和頒獎晚宴。從有數百名客人親自參加的喧鬧晚宴，到完全在線舉辦的晚宴，客人以點擊桌子相互交流，表明彈性和適應性在生活中是多麼重要。 有能力應對生活給我們帶來的每一個挑戰，這對成功至關重要。她說：「每當我個人面對困難時，我都會提醒自己，沒有人生的低谷，我們就無法欣賞到高點。因此，我們必須把挑戰看成是偽裝的祝福，擁抱生活給我們帶來的任何困難」。

由於經歷疫情大流行，SCCLA 已經能夠創建許多以前沒有的虛擬活動。 SCCLA 還將其每月的診所轉移到網上，從而使任何地方的訴訟當事人都可以使用它，而不僅僅是在洛杉磯 。除了在去年舉辦了無數的虛擬活動和網絡研討會，5月初SCCLA 還組織了第一次UNITY活動，象徵著無論事情變得多麼困難，大家將永遠團結在一起。

SCCLA在晚會中並祝賀及感謝美國 上訴法院第二巡迴法院法官 Denny Chin； Ivan Fong 、3M公司總法律顧問； 和亞洲太平洋政策與規劃委員會執行董事 Manjusha P. Kulkarni。

SCCLA 為洛杉磯和橙縣的華裔和亞裔美國律師、法理學家、和法律學生提供相互支援。還在每個月的第三個星期三下午6點到8點30分，向社區提供虛擬的無償法律援助，以英語或中文語言進行，包括家庭、移民、醫療保險 、醫療債務、商業、就業、刑事、房地產、信託和遺產規劃、遺囑認證、破產法、消費者權益保護法、知識產權和國際法等。均由自願律師提供一般性息；此服務並不建立任何律師客戶關係；這些交談沒有保密性。訴訟當事人可以在以下網址註冊：https://www.sccla.org/clinic。

新任會長楊安立律師事務所網址 yanglawoffices.com，電話877- 492-6452，地址199 W. Garvey Ave., #201, Monterey Park。