亞太裔社區安全研討會 6/11上午11時線上舉辦

一項「亞太裔社區安全研討會」訂11日上午11時線上舉行，是由華興保險 與加州 衆議員陳立德共同舉辦，將告訴民眾如何做好安全防護，讓安全成爲習慣。

近期，美國頻頻發生針對亞太裔歧視 和襲擊事件，引發廣泛關注，不但有各類槍擊、盜竊、搶劫案頻發，更有針對亞裔的歧視、襲擊等仇恨犯罪。尤其在南加州亞太裔聚集社區，安全問題已經滲透進日常生活的住宅區、校園、超市、加油站等，嚴重威脅到亞太裔的正常生活，如何做好安全防護已經成爲每個家庭、公司、商家，不可回避的話題。

社區不安全，等員警處理就好了嗎？出門帶上胡椒噴霧夠嗎？商家如何成爲盜賊嚴重的Hard Target？加州衆議員陳立德、華興保險、前長灘警局探員Jon Paul Javellana等多位社區人士和團體，參與研討會，倡導民衆重塑安全意識，養成主動式安全的習慣，不再坐等被保護。

重要議題包括：只有參與社區，才不會被輕視、忽視、重新評估周遭環境的安全風險、召開家庭、公司的安全會議、提升安全硬體設備、自我防衛、危險情境脫困演練、充分利用社區鄰裏資源。

參與研討會可至https://bit.ly/KCALPublicSafety 註冊登記，其他問題可撥打華興保險諮詢專線626-333-1111。