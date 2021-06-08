我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美逾53%成人 已完成疫苗接種

台本土確診增219例、22死 陳時中：無放鬆本錢

房地產經紀 實戰班/百萬年薪挑戰班 6/9.6/10開課

【洛杉磯訊】

德倫學院將為新的房地產經紀人，舉辦2天的線上講座。講座時間6月9日(周三)、6月10日(周四)，上午10時至下午3時。講座以ZOOM Meeting方式進行。如要參加線下講座，地點在1200 S. Diamond Bar Blvd #101B, Diamond Bar。預約報名電話626-363-0330；800-326-5989。

房地產新經紀（New Agent）往往有三大迷思：1.獲客難。2.成交難。3.成為百萬年薪經紀人難。德倫學院表示，其實這都是很錯誤的觀念的，該學院的「房產實戰班」「百萬年薪經紀人挑戰班」，將用八堂深入淺出的精湛課程，為上述疑問一一解惑。

第一堂課，房地產簡介。(1)了解房地產：房地產執照能買賣哪些房產、地產協會簡介。 (2)促成客戶迅速買屋及賣屋的技巧：相對價值與相對喜歡。(3)分析四大房屋銷售模式：正常銷售、銀行屋、法拍屋、短賣屋Short Sale。

第二堂課，房屋搜尋專業網站MLS的操作與使用：(1)如何使用MLS篩選推薦房源、如何運用MLS發送房源給客戶、如何安排看房路徑。(2)房屋估價的三大方式。

第三堂課，購房合同及流程： 如何撰寫買賣合同；買方保護條款(Contingencies)的意義和重要性； 房屋購買流程詳解。

第四堂課，廣告話術及房屋開放參觀的技巧：獲取客源的廣告種類及話術。房屋開放參觀(Open House)注意事項及事前準備工作。另外還將為貸款New Agent舉辦貸款實戰班，仍以線上講座方式進行，時間是6月16日(周三)及6月17日(周四)，上午10時至下午3時。

新的銀行放款條約TRID已全面更新執行，如果你還是只有一張房地產經紀人執照卻對貸款一無所知，那麼你能讓案子順利結案的機率也就相對低了。很多經紀人不願意考貸款執照是因為害怕數學，所以只想做房地產，其實貸款經紀並不需要處理煩雜的數學公式，和房地產經紀所面臨的難度相比較，實在簡單很多。課程亦分四堂課進行，詳情可逕洽。

房地產 貸款

上一則

加州路怒槍殺6歲男童 女嫌曾患嚴重抑鬱

下一則

洛縣華裔聚集城市 接種率達七成以上 高於平均

延伸閱讀

馬連縣房市火熱 4月獨棟房屋中價位161萬

馬連縣房市火熱 4月獨棟房屋中價位161萬
賭城買房賣房可洽經紀李梅

賭城買房賣房可洽經紀李梅
白人房地產商 控「黑命貴」騷擾

白人房地產商 控「黑命貴」騷擾
爾灣華女房仲 遭主管罵滾回中國並解職

爾灣華女房仲 遭主管罵滾回中國並解職
如何投資房地產信託（REITs）

如何投資房地產信託（REITs）
1顆＝1000萬！用榴槤標價豪宅 深圳產中介出奇招遭停業

1顆＝1000萬！用榴槤標價豪宅 深圳產中介出奇招遭停業

熱門新聞

24歲的Marcus Anthony Eriz(右），23歲的Wynne Lee被捕。（橙縣警局提供）

涉「路怒」槍殺6歲童 女嫌是台灣移民之女

2021-06-07 21:27
持有綠卡的中國公民老太太在中國待了一年半，近日在上海浦東機場想乘坐東航返回美國時，在機場櫃檯卻險遭拒絕登機。（東航圖片）

綠卡逾期返美被拒登機 華婦終獲入境

2021-06-07 09:56
近期有越來越多職業移民案件的處理速度變得快速。（本報檔案照）

不需面談 台灣軟體工程師綠卡入手

2021-05-31 02:20
婦人被毆臉，跌坐在一旁。(截自現場監視器畫面)

世界晚報／華婦被一拳打倒 跌坐在地 男嫌大搖大擺離開

2021-06-01 20:16
亞凱迪亞的華人陳女士和先生搭建帳篷苦等二房東。（陳女士提供）

華人二房東失聯 房客要拿走個人財物 門前搭帳篷苦等

2021-06-02 02:20
張家馨滿心歡喜穿上西點軍校T恤衫。（家長提供）

3所軍校都錄取她 華裔張家馨獨鍾西點

2021-06-05 13:15

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
涉「路怒」槍殺6歲童 女嫌是台灣移民之女

涉「路怒」槍殺6歲童 女嫌是台灣移民之女

綠卡逾期返美被拒登機 華婦終獲入境

綠卡逾期返美被拒登機 華婦終獲入境
布林肯：美已決心徹查新冠病毒源頭 追究中國責任

布林肯：美已決心徹查新冠病毒源頭 追究中國責任
「有繳稅有投票，為何沒疫苗？」華郵：海外美僑吐苦水

「有繳稅有投票，為何沒疫苗？」華郵：海外美僑吐苦水
Novavax新冠疫苗最快今夏供施打 與台疫苗同技術

Novavax新冠疫苗最快今夏供施打 與台疫苗同技術