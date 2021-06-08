房地產經紀 實戰班/百萬年薪挑戰班 6/9.6/10開課

德倫學院將為新的房地產 經紀人，舉辦2天的線上講座。講座時間6月9日(周三)、6月10日(周四)，上午10時至下午3時。講座以ZOOM Meeting方式進行。如要參加線下講座，地點在1200 S. Diamond Bar Blvd #101B, Diamond Bar。預約報名電話626-363-0330；800-326-5989。

房地產新經紀（New Agent）往往有三大迷思：1.獲客難。2.成交難。3.成為百萬年薪經紀人難。德倫學院表示，其實這都是很錯誤的觀念的，該學院的「房產實戰班」「百萬年薪經紀人挑戰班」，將用八堂深入淺出的精湛課程，為上述疑問一一解惑。

第一堂課，房地產簡介。(1)了解房地產：房地產執照能買賣哪些房產、地產協會簡介。 (2)促成客戶迅速買屋及賣屋的技巧：相對價值與相對喜歡。(3)分析四大房屋銷售模式：正常銷售、銀行屋、法拍屋、短賣屋Short Sale。

第二堂課，房屋搜尋專業網站MLS的操作與使用：(1)如何使用MLS篩選推薦房源、如何運用MLS發送房源給客戶、如何安排看房路徑。(2)房屋估價的三大方式。

第三堂課，購房合同及流程： 如何撰寫買賣合同；買方保護條款(Contingencies)的意義和重要性； 房屋購買流程詳解。

第四堂課，廣告話術及房屋開放參觀的技巧：獲取客源的廣告種類及話術。房屋開放參觀(Open House)注意事項及事前準備工作。另外還將為貸款 New Agent舉辦貸款實戰班，仍以線上講座方式進行，時間是6月16日(周三)及6月17日(周四)，上午10時至下午3時。

新的銀行放款條約TRID已全面更新執行，如果你還是只有一張房地產經紀人執照卻對貸款一無所知，那麼你能讓案子順利結案的機率也就相對低了。很多經紀人不願意考貸款執照是因為害怕數學，所以只想做房地產，其實貸款經紀並不需要處理煩雜的數學公式，和房地產經紀所面臨的難度相比較，實在簡單很多。課程亦分四堂課進行，詳情可逕洽。