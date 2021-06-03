南加州學院 提供免費升大學規劃諮詢

選擇大學就是選擇未來，ACI 南加州 學院的升學 顧問團隊，即日起提供30分鐘免費升大學規劃諮詢。暑期班提供2-12年級英數課程、AP、SAT 等課程，以及提供STEM科學工程專案、Computer Coding 專案、企業領袖專案、公共環境與領導力專案、國際學生前百名大學專案。

郭主任1987年創立ACI南加州學院，34年正能量升學教育，帶領一群有經驗豐富的專業升學顧問，幫助超過60,000名學生，進入美國 Harvard 、Yale、MIT、Columbia、Stanford、Princeton、Berkeley、UCLA、 NYU 、USC、 UC加大等數百所大學；以區塊整合，分類引流將學生成績、人格特質、專案項目，做成具有領導力與特殊性兼具的背景提升。好成績只是基本面，研習方案、社團志工、領導力、才是加分項目。

孩子潛能需要舞臺展現，整合升學資源需要專家指導，運用精確定位、定向，啟發引導孩子的心智潛能，透過系統流程幫助各個年級學生建立一套專屬的升學規劃；高中4個年級，ACI有完整優質的教材與互動式的教學方式，快速協助學生提升課業成績，準備AP及SAT考試，增強實力，資深專業老師及輔導團隊，配合學校的各項學習進度，加強較弱的科別，讓學生提升成績，增強自信，找到學習方向。

各項課程包括：9-12年級全年規劃課程及升學輔導，高中4年階段特別重要，每一年級必須要詳細規劃，9年級著重四年選課計畫、社團 、志工、領導力的，10年級的重點學校成績GPA 、AP、參觀大學、專案項目，11年級準備SAT/ACT考試、特殊方案、選校選系、職場規劃，12年級自傳、推薦信、面談、助學金的申請準備。ACI有完整優質的教材與互動式的教學方式，快速協助學生提升課業成績，準備AP及SAT考試，增強實力，資深專業老師及輔導團隊，配合學校的各項學習進度，加強較弱的科別，讓學生提升成績，增強自信，找到學習方向。

30分鐘免費升大學規劃諮詢可電626-821-6525，南加州學院總校電話626-300-8352，分校電話：亞凱迪亞626-821-6525，聖瑪利諾626-289-1081，天普市626-286-5903，羅蘭岡626-913-1242，哈岡626-968-1915，核桃小耶魯電話909-468-0188。