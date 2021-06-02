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免費舊機油與濾油器回收 換2全新濾油器

【洛杉磯訊】
全新濾油器
全新濾油器

洛杉磯縣公共建設部於6月12日(星期六)上午7時30分至晚上9時，在聖市O'Reilly Auto Parts汽車零件連鎖店，舉辦「免費舊機油與濾油器回收」活動，凡是回收舊濾油器及攜帶下載的優惠券前去，都可以免費換取最多兩個全新的濾油器。

洛杉磯縣公共建設部表示，兌換日，凡是帶兩個舊的濾油器及攜帶優惠券的居民（可登錄FreeFilterSanGabriel-CHI.com下載優惠券），都可以免費獲贈最多兩個價值相等或較低的全新濾油器(見圖)。現場亦設有舊機油回收服務。

公共建設部表示，濾油器是鋼製品，必須要妥善回收，由於殘餘的機油會對環境造成污染，隨意遺棄濾油器實屬不法行為，當舊機油被不法倒置在排水渠道，海水和食用水的水源均會受到污染，所以謹記回收你的舊機油與濾油器。規範回收機油和濾油器，可以保護我們週邊的環境，並保持水質潔淨，所以不要錯過這次保護環境的機會，讓他們幫助保養大家的車輛，並讓我們週邊的環境更美好。

免費舊機油與濾油器回收活動地址在965 E. Las Tunas Drive, San Gabriel, CA (位168超市旁Earle Street.,交界)的O'Reilly Auto Parts汽車零件店。

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