我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

每月250至300元兒童抵稅7．15起入帳 3900萬家庭受惠

2024選定了？川普6月將出席北卡黨代會 助奪回國會多數

GMCC 萬通貸款銀行

【洛杉磯訊】

GMCC (General Mortgage Capital Corporation )萬通貸款銀行，擁有9家分行遍布南北加。專業高效的運作，靈活多樣的貸款方案，與一百多家Lending resources 合作。就是大額資款jumbo loan都可in house 獨立審核批准，放款可至二千萬。

GMCC有強大的團隊，為每一位客戶提供專業，優惠的貸款的服務。萬通貸款銀行表示，無論是大額貸款、投資屋、購屋、重貸、30年固定、15年固定都有超低利率。投資屋貸款金額100萬，LTV 50%，Fico（信用評分）800，有完整文件，查收入， 審核通過即可鎖定利率，直接審核快速放款。

GMCC萬通貸款銀行負責人表示，如屋主打算用房地產的現有淨值作抵押貸款，做投資置業或合併債務，辦理套現貸款，可儘快與他們連絡。不論是買房、重貸、投資，都能夠客製適合方案。

GMCC是直接放款銀行（Direct Lender )，2005年成立於北加州，目前擁有9家分行遍佈南北加州，400多位經驗豐富有執照的貸款顧問是具規模的大貸款公司。

擁有專業高效的運作團隊，靈活多樣的貸款方案，房利美及房地美核準直接賣家，是真正直接貸款銀行，與近百家貸款投資機構合作，含Redwood合作貸款銀行(全美僅約30家貸款機構具有此資格)。

不論用Fannie Mae標準DU(Desktop Underwriter)審批或其他標準審核，GMCC都可內部審批放款。提供每一位客戶專業的服務及優惠的貸款方案。

無論有任何貸款問題都可電 1 (866) 327-6898 ，或上網 www.gmccloan.com ，或親臨附近的分行洽詢。東區分行在17700 Castleton St Ste 488,City of Industry, CA 。聖蓋博分行在130 S.Mission Dr.#6, San Gabriel ,CA 。爾灣分行在9960 Research Drive, Irvine, CA 。

GMCC南北加九大分行業務快速發展，他們正招有經驗的loan processors， underwriters，和貸款經紀。也歡迎大學畢業生加入。

履歷可寄至[email protected]

貸款 投資 北加

上一則

柑縣台美商會改選 楊博盛出任新會長

下一則

洛濱海富人社區大火 逮捕1縱火嫌犯

延伸閱讀

產業分析師：美銀行業未來十年 可能裁減20萬個工作

產業分析師：美銀行業未來十年 可能裁減20萬個工作
談以巴衝突 王毅：根本出路在落實「兩國方案」

談以巴衝突 王毅：根本出路在落實「兩國方案」
紐森新刺激方案提供每人600元 約2/3加州人可領

紐森新刺激方案提供每人600元 約2/3加州人可領
i台灣窗口講座 傳授人身安全防衛訣竅

i台灣窗口講座 傳授人身安全防衛訣竅
紐約擬延長凍租、降低漲幅…房東叫苦

紐約擬延長凍租、降低漲幅…房東叫苦
詹順貴挺三接外推替代案 變藻礁殺手 環團恐分裂

詹順貴挺三接外推替代案 變藻礁殺手 環團恐分裂

熱門新聞

疫情期間的失業金給不少民眾雪中送炭，讓他們在困境中解決了溫飽問題。（unsplash）

世說新聞／一年居然領這麼多 揭秘華人圈失業金亂象

2021-05-11 21:10
許多餐廳生意回溫，但失業金優渥導致招工困難。（本報檔案照）

不找工作躺著賺 失業金亂象多

2021-05-13 10:06
加州州長紐森10日宣布新一輪經濟刺激計畫，向數百萬加州人提供600元支票。（紐森推特）

紐森擬發600元支票刺激經濟 約570萬人受惠

2021-05-11 02:20
為保護四歲女兒，華裔母親衝在危險最前面，不幸當場喪生。（Dahveed Kolodny-Nagy提供）

滑雪意外 34歲華母挺身護4歲女喪命

2021-05-11 02:18
Pacific Palisades山火繼續蔓延。（洛縣警局推特）

洛杉磯富人社區縱火 延燒1325畝 千人疏散

2021-05-16 19:38
67歲的Lyft華人司機勞保羅（右）在搶匪槍口下被搶走錢包和打折鼻梁骨。（視頻截圖）

洛杉磯Lyft華人司機在槍口下被搶錢包打折鼻梁骨

2021-05-14 13:42

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
全家確診新冠 12天內陸續死亡 獨留8歲、6歲童成孤兒

全家確診新冠 12天內陸續死亡 獨留8歲、6歲童成孤兒
拜登：將與外國分享美國2000萬劑使用中3款疫苗

拜登：將與外國分享美國2000萬劑使用中3款疫苗
裸聊正妹人皮面具、巨乳假體一層層脫 媽呀…驚呆

裸聊正妹人皮面具、巨乳假體一層層脫 媽呀…驚呆
最高法院9比0票裁定：警方無搜查令不得進入民宅

最高法院9比0票裁定：警方無搜查令不得進入民宅
打完疫苗仍戴N95加護目鏡買菜者 大有人在

打完疫苗仍戴N95加護目鏡買菜者 大有人在