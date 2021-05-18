GMCC 萬通貸款銀行

GMCC (General Mortgage Capital Corporation )萬通貸款 銀行，擁有9家分行遍布南北加 。專業高效的運作，靈活多樣的貸款方案，與一百多家Lending resources 合作。就是大額資款jumbo loan都可in house 獨立審核批准，放款可至二千萬。

GMCC有強大的團隊，為每一位客戶提供專業，優惠的貸款的服務。萬通貸款銀行表示，無論是大額貸款、投資 屋、購屋、重貸、30年固定、15年固定都有超低利率。投資屋貸款金額100萬，LTV 50%，Fico（信用評分）800，有完整文件，查收入， 審核通過即可鎖定利率，直接審核快速放款。

GMCC萬通貸款銀行負責人表示，如屋主打算用房地產的現有淨值作抵押貸款，做投資置業或合併債務，辦理套現貸款，可儘快與他們連絡。不論是買房、重貸、投資，都能夠客製適合方案。

GMCC是直接放款銀行（Direct Lender )，2005年成立於北加州，目前擁有9家分行遍佈南北加州，400多位經驗豐富有執照的貸款顧問是具規模的大貸款公司。

擁有專業高效的運作團隊，靈活多樣的貸款方案，房利美及房地美核準直接賣家，是真正直接貸款銀行，與近百家貸款投資機構合作，含Redwood合作貸款銀行(全美僅約30家貸款機構具有此資格)。

不論用Fannie Mae標準DU(Desktop Underwriter)審批或其他標準審核，GMCC都可內部審批放款。提供每一位客戶專業的服務及優惠的貸款方案。

無論有任何貸款問題都可電 1 (866) 327-6898 ，或上網 www.gmccloan.com ，或親臨附近的分行洽詢。東區分行在17700 Castleton St Ste 488,City of Industry, CA 。聖蓋博分行在130 S.Mission Dr.#6, San Gabriel ,CA 。爾灣分行在9960 Research Drive, Irvine, CA 。

GMCC南北加九大分行業務快速發展，他們正招有經驗的loan processors， underwriters，和貸款經紀。也歡迎大學畢業生加入。

履歷可寄至[email protected]。