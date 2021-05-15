AARP樂齡會 邀專家談疫情挑戰

樂齡會日前舉辦「新冠病毒、疫苗 以及亞裔美國 人和太平洋島民」全國性市民大會，現場直播包括衛生專家小組討論，並回答來自全國各地的現場問題，包括如何保持安全、免受新冠病毒感染、如何防止更嚴重的傳播、病毒變種和疫苗、疫苗的分發；以及識別錯誤信息和欺詐的方法。

演講來賓為美國衛生與公共服務部Adelaida M. Rosario中尉、加州大學舊金山分校醫學教授Alka Kanaya博士、美國菲律賓護士協會主席Mary Joy Garcia- Dia博士、 AARP樂齡會亞裔及太平洋島民受眾策略副總裁Daphne Kwok。由美國公共電視網PBS NewsHour 的John Yang主持。

發言者一致認為，多樣化的亞裔社區在疫情期間面臨獨特的挑戰，健康危機加上歧視，可說是面臨了「雙重疫情」。亞裔也由於語言障礙、不實信息、對政府的不信任以及對疫苗和疫苗背後的科學誤解，均存在些問題，應對這些挑戰有不同的解決方案和方法。

許多發言者分享，以社區自己的語言製作宣傳材料；以及通過社區組織中可信賴的領導者或本地衛生中心的工作人員來分享資訊，對社區很有幫助。

Kwok代表AARP樂齡會譴責仇恨罪，她表示，AARP樂齡會強烈譴責所有出於種族動機的暴力和騷擾，AARP樂齡會與亞裔美國人社區站在同一陣線上。種族主義是公共衛生問題。她補充說，襲擊一直在引起恐懼，特別是對年長者而言，這種恐懼使他們無法進行醫療預約和接種疫苗，幸運的是，有志願者在當地協助他們預約。

新冠病毒及疫苗欺詐和詐騙的數量也在驚人的增加中。公共衛生部Rosario博士指出，每個州都有一個衛生部門網站，其中包含有關授權疫苗提供者的最新信息。FDA的網站還分享了最新的疫苗緊急授權。如需驗證信息，疾病預防控制中心分享了一份值得信賴的醫療專業人員的名單。保持警惕並尋求當地可信賴的資源以查核可疑的索賠或潛在的欺詐行為。

與會的所有專家小組成員都認為接種疫苗是很重要的。疫苗的益處遠大於風險，可充滿信心的回到的正常生活並以與親人在一起，每多一個人接種就可使大家的生活恢復到正常更近一步。有關疫苗的詳細信息可造訪aarp.org/coronavirus。