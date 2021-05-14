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現代汽車 2022 Tucson休旅車上市

【洛杉磯訊】
現代汽車2022 Tucson休旅車 圖╱業者提供
現代汽車2022 Tucson休旅車 圖╱業者提供

現代汽車全新2022 Tucson休旅車(見圖)，率先在同級車上裝備遠程智能無人自動停車輔助系統，除了不斷進化的動感全球設計特色，更以環保為重，提供多款動力系統，可選包括汽油與油電及插電混合車款。載客量與載貨量也比以前更大。

 現代汽車全球設計中心總監與資深副總裁SangYup Lee表示，Tucson全新外觀設計，類似寶石車身表面。Tucson半反射鏡式日間型車燈(DRLs)中，與格柵無縫融合，只有在照明時才可見。

Tucson 強調信息娛樂、連結性，與便利性。無線Android Auto與Apple Car Play加上八吋的彩色觸控式屏幕。車主也可以利用Qi無線充電器為手機充電。另外有SmartSense 主動和被動安全系統、先進駕駛人輔助系統(ADAS)、先進的現代數位鑰匙。

Tucson內部提供三種全新科技，包含10.25吋全觸控導航屏幕、10.25吋的無罩數位儀表盤，及業界僅有多重空氣通風，為前排乘客提供擴散氣流的溫度調節系統。第二排座椅具有摺疊功能。新款Tucson比上一代更長、更寬、更高，客運量增加6立方呎，載貨量增加7.7立方呎。

 Tucson汽油款提供187匹馬力187，扭力為178lb.-ft。環保署預估，前輪驅動平均燃油效率為29 mpg，全輪驅動平均為26 mpg。裝備現代汽車HTRAC全輪驅動多模式系統，以電子可變扭矩分離式離合器，在前後軸之間具有主動扭矩控制功能可選的正常、跑車、智能，和雪地模式，有助於在所有氣候條件下提供可靠的駕駛控制。

Tucson的油電混混合與插電混合車款兼顧駕駛樂趣和出色的燃油經濟性，不同於只專注於燃油效益而犧牲行駛性能的許多競爭對手。Tucson 油電混合的1.6升渦輪增壓汽油引擎估計可以產生180馬力和195 lb.-ft的扭矩，整體系統馬力則估計為226。加油之前可提供500哩以上的行駛範圍。插電混合車款則具有高輸出1.6升渦輪增壓直噴式混合動力系統，電池比油電混合車款的電池更大，估計能提供32哩的全電動行駛範圍，燃油經濟性則超過70 MPGe。使用7.2kW充電器，插電混合二級充電功能，可以在兩個小時內為系統完全充電。

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