聖迪馬斯Brasada豪宅社區 今夏推出

Brasada Estates豪華莊園坐落在美麗的San Dimas。

Grandway Residential 將在聖迪馬市(San Dimas) 推出一批全新的豪華莊園 Brasada Estates，是一個由65個豪華住宅組成的私人社區。

在Brasada Estates豪華莊園的一層和兩層的構建規劃中，從4到6間臥室，4到6.5間浴室，3個車庫和大約4,476呎到6,261呎的室內面積。根據計劃，這些房屋擁有充裕的空間，包括庭院，大休息室，寬敞的房間，正式餐廳，烹飪廚房，早餐房和步入式餐具室。附帶多處帶頂棚的露台，提供優雅的室內外娛樂空間，而主臥房更具備私人逃生設施。

Brasada Estates坐落在San Dimas原始自然環境的山坡、和樹木茂密的峽谷之中，可以享受秀麗的風景。Brasada Estate規劃在277英畝土地上，可欣賞到聖蓋博 谷的燈光夜景、和周圍空曠鄉村的全景，創造出令人驚嘆的視野。

由建築師Danelian Associates設計的Brasada Estates，價格從260萬美元起，將提供各種個性化選擇，例如第二個廚房，擴展的寬敞房間，額外的臥室或書房，泳池浴缸和葡萄酒儲藏室。所有功能均經過精心設計，可提供高質量的豪華和舒適的環境，並且每個豪宅都配有樓下的主人套房。有興趣瞭解各種細節及在豐富的外觀中進行選擇，可至建築師網站瀏覽www.danielian.com。

加入www.BrasadaEstates.com上的興趣列表，可成為第一個體驗這個獨家社區的人，並可隨時掌握最新資訊，包括今年夏天的盛大開幕典禮。

社區的迎客中心位於1580 Brasada Lane，San Dimas(Cataract Avenue和Foothill Blvd附近) 。有關更多信息可電1(833) BRASADA 或發送電子郵件至[email protected]，在Facebook和Instagram @ brasadaestates上關注。