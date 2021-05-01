資產規畫常見錯誤：忽略注入資產

忽略注入資產，往往是資產規畫中錯誤的一步。很多時候，花費大量時間、精力和金錢來製定資產計畫，但很多計畫不起作用，因為他們沒有適當地注入資產。

方見堯律師事務所表示，注入資產是資產規畫過程中的關鍵步驟，但經常被忽略。注入資產是確立資產計畫和資產是聯繫在一起的過程，每個資產計畫都不同。注資過程包括改變帳戶所有權、建立指定受益人和死亡指定轉移。一個常見錯誤是開設聯合支票 帳戶支付葬禮費用，然後不為帳戶提供資金。

如果你的資產已被置於可撤銷信託中，此信託在去世後，會指定受託人去管理和分配資產，你需要確保所有資產的所有權的正確名稱和受益人名稱。這些包括相對常見的金融工具，如支票和儲蓄帳戶、CD帳戶、債券、股票 、人壽保險單、房地產、投資 帳戶和任何商業利益等。

有些帳戶不應該放在信託，例如退休帳戶和股票期權。資產規畫律師將能夠幫助你，確定應該在信託中持有哪些帳戶，哪些不需要。除遺囑和可撤銷信託外，一些遺產計畫，還包括共同所有權和死亡指定轉移。可與經驗豐富的資產規畫律師聯繫，確保你的遺產與你的資產計畫保持一致。

如有任何資產規畫的相關問題，可登錄方見堯律師YouTube頻道的https://youtu.be/YA2c09cz-Gc「識法有方」觀看相關視頻，或可電626-587-2088查詢詳情。