精緻的母親節禮物創意

5月9日星期日，母親節即將來臨。今年South Coast Plaza精心規劃為慶祝母親提供更多繽紛色彩，幫您表達感激之心。從穿衣到皮膚保養，我們為您準備的奢華，貼心的禮物適合每位媽媽。當然也可預約通過個人購物約會來採購，或通過South Coast Plaza禮品卡給她一個驚喜！

在The Kate Spade New York為媽媽精選，從花手提包和斜背包到可愛的相機包。

像Aveda的Nutriplenish系列這樣的廢頭髮護理，就是要讓她減輕壓力並對待發esse。經過一年不斷的洗手後，夜間舒緩手部更新精華素是水合和修護所急需的劑量。

The Louis Vuitton Malle Fleurs行李箱

還有更多創意

https://www.southcoastplaza.com/stories/2021/04/chic-mothers-day-gift-ideas/

各大精品店的母親節優惠

https://www.southcoastplaza.com/calendar/?category=mothersday

母親節美食

MORTON'S THE STEAKHOUSE

媽媽們將享受經典的優質牛排，優質海鮮和美酒菜單。當天特別風味的菲力牛排和緬因州 龍蝦，價格為59美元。

莫頓（Morton's）還提供雙人外送晚宴在家裡享用，包括一瓶葡萄酒–雷蒙德，沙拉開始，兩個6盎司。中心切的菲力牛排和冷水龍蝦尾，配奶油菠菜，蜜汁胡蘿蔔和酸奶油土豆泥。甜點是白巧克力和覆盆子芝士蛋糕。

建議上午11點至晚上9點

訂購三道菜的牛排和龍蝦晚宴，外帶紅酒，不含稅179美元

TIFFANY＆CO. BLUE BOX CAFE

Blue Box Cafe提供精選菜單套餐，讓您在家中享用，是母親節週末的完美之選。

TIFFANY早餐兩人份

早餐便當包括農夫市場水果酸奶布丁，有機草莓和義大利 薰衣草馬斯卡邦尼奶酪牛角麵包，TIFFANY鱷梨吐司，煙熏三文魚和蕎麥千層酥，以及TIFFANY Bellocq 727號紅茶帶有：花香的中國 和錫蘭紅茶，透露出荔枝，玫瑰花蕾，薰衣草和香草的香氣。

TIFFANY下午茶兩人份

可愛的下午茶從各式烤餅開始，帶有各種餡料的下午茶三明治-熏鮭魚，檸檬黃瓜，雞肉沙拉，松露和蘑菇黃油，山羊奶酪，無花果和蜂蜜-以及小龍蝦卷。最後選擇多樣的小蛋糕和甜食，例如巧克力榛子羅什（Rocher），歌劇 蛋糕，柑橘橄欖油油蛋糕和基姆檸檬芝士蛋糕。隨附一罐TIFFANY Bellocq 727號蒂法尼混合茶。

2人早餐，120美元，不含稅。茶2，$ 150不含稅請48小時前預約

有關詳細信息，請電714.540.5330，按7